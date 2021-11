Diosdado Cabello: "Vamos a ganar estas elecciones y serán un instrumento para el pueblo"

12 de Noviembre - "Vamos a ganar estas elecciones y serán un instrumento poderoso para el pueblo", aseveró este viernes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante una masiva concentración que desbordó la avenida 24 con calle 5 de Araure, en el estado Portuguesa.



"Aquí hay un pueblo con conciencia revolucionaria, con amor por la Patria y cuando ganemos tenemos que decirle vente conmigo a gobernar, quiero que me ayudes a gobernar", destacó.



El también jefe del Comando Nacional de Campaña Aristóbulo Istúriz destacó que las fuerzas revolucionarias tienen un candidato para cada cargo y, ante miles de militantes recalcó que "para la Gobernación del estado Portuguesa el único candidato del chavismo se llama Primitivo Cedeño".



Advirtió que hay quienes "se autodenominan chavistas y lo hacen para manipular y engañar", al tiempo que recordó que "hay gente que siempre vio al Comandante Chávez con mucho recelo, no lo reconocieron nunca y hoy día manifiestan que van a preservar su legado".



Cabello precisó que a pocos días de las elecciones del 21 de noviembre, el trabajo del pueblo revolucionario es avanzar en la conformación del 1x10.



Instó a la militancia de Portuguesa a "hacer un esfuerzo superior" en la organización del 1x10, herramienta que dijo es fundamental para garantizar la movilización y concreción del voto.



"No basta la página, al 1x10 hay que contactarlo uno por uno, llamarlo; no demos nada por hecho, revisemos a cada uno nosotros mismos", instruyó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.