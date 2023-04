La CIJ rechazó las excepciones preliminares de Venezuela y avanzará en el juicio por reclamo de Guyana sobre el Esequibo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves las excepciones preliminares planteadas por Venezuela en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, en el diferendo con Guyana por el Esequibo.



"Por 14 votos contra uno, la Corte rechaza la excepción preliminar interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela", dijo la jueza y presidenta de la Corte, Joan E. Donoghue, al leer la sentencia desde el Palacio de La Paz, en La Haya.



De esta manera, la CIJ avanzará con el análisis de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela para resolver la disputa sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899 que le adjudicó al Reino Unido el territorio del Esequibo, una decisión que Venezuela protestó en su momento y desde entonces ha rechazado.



La CIJ rechazó de forma unánime los argumentos de Venezuela, que expuso varias razones en sus alegatos escritos y orales para “solicitar a la Corte que resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles", mientras que Guyana había pedido “rechazar las excepciones preliminares” de Caracas y pasar al fondo del caso.



Asimismo, la Corte Internacional de Justicia observa que existen negociaciones exclusivas entre Venezuela y Guyana, y que la controversia puede ser resuelta sin la intervención de Reino Unido.



Sin embargo, el fallo de este jueves no se relaciona con la soberanía sobre el territorio del Esequibo, por lo que la lucha judicial continúa.



Meses atrás Caracas solicitó a la Corte no admitir un alegato presentado de manera unilateral por la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio del Esequibo, el cual se adscribe al Laudo Arbitral de París (3 de octubre de 1899), con claros rasgos coloniales.



En su lugar, la postura venezolana reconoce como válido el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966, único documento válido para la solución del diferendo.



Venezuela reconoce que la controversia con Guyana no resulta un juicio contra la nación vecina, sino que es un debate con trasnacionales como la ExxonMobil, que se apropiaron del territorio y los recursos de la Guayana Esequiba.



Por su parte, mediante una publicación en la cuenta Twitter de la cancillería, el Gobierno de Venezuela ha reafirmado su compromiso "con la defensa de la soberanía y el resguardo de sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, ratificando la vigencia del Acuerdo de Ginebra".