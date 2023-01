EEUU amplió permiso temporal diseñado para migrantes venezolanos

Credito: Web

07-01-23.-El permiso temporal que originalmente Estados Unidos diseñó para migrantes venezolanos y ucranianos, ahora también podrán usarlo los que tratan de ingresar al país desde Cuba, Nicaragua y Haití, reseñó la agenciua Efe.



A continuación, estos son los cambios que ha realizado EE.UU. en el programa:



Para realizar la solicitud deben tener patrocinador



Todos los solicitantes deberán tener un patrocinador en EE.UU, quien se debe comprometerse a brindar apoyo financiero durante su estadía de dos años.



Los patrocinadores pueden ser ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, inmigrantes protegidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o asilados. Para ello deben demostrar que pueden recibir, mantener y apoyar al beneficiario bajo el programa durante su estancia en el país.



El patrocinador deberá garantizar que el beneficiario tenga una vivienda segura y adecuada. De igual manera, tendrá que ayudar al beneficiario a completar la documentación necesaria, como la autorización de empleo, la tarjeta del Seguro Social y los servicios para los que puede ser elegible.



Además, el patrocinador deberá asegurarse de que el beneficiario tenga atención médica durante los dos años, ayudarlo a obtener un empleo y acceder a la educación, como aprender inglés. Los menores de edad bajo este programa deberán acudir a la escuela.



Un patrocinador puede apoyar a más de un beneficiario, es decir, para diferentes miembros de un grupo familiar. Sin embargo, debe presentar una solicitud por separado para cada beneficiario, incluso si son hijos menores de edad del beneficiario principal.



Varios patrocinadores se pueden unir para apoyar a un solicitante. No obstante, deberán explicar al Gobierno porque quieren compartir la responsabilidad.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) advirtió que la capacidad de estos partidarios para apoyar un beneficiario se evaluará colectivamente.



El Gobierno ha recomendado a los solicitantes acudir a organizaciones como Welcome.us y Community Sponsorship Hub para obtener una guía sobre el proceso.



Para ser elegibles tienen que presentar todos los recaudos



Todos los solicitantes deberán tener un pasaporte válido y vigente. También deben pasar rigurosos exámenes biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública.



La solicitud se puede realizar desde el país de origen o desde México. No es necesario que el solicitante se encuentre en la frontera.



El trámite debe completarse en la aplicación móvil CBP ONE



El Gobierno de EE.UU. habilitó la aplicación móvil CBP One para que después de que USCIS confirme la información y elegibilidad del beneficiario, este pueda acceder al servicio para completar el trámite.



A través de CBP One, el solicitante recibirá la autorización para viajar, que será válida por 90 días.



¿Cómo debe ser el ingreso a Estados Unidos?



USCIS detalló este viernes que la aprobación de una autorización para viajar no garantiza la entrada a Estados Unidos.



Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un puerto de entrada inspeccionarán y considerarán de forma discrecional caso por caso.



¿Quiénes quedan por fuera?



Los venezolanos, haitianos, cubanos o nicaragüenses, que ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización a partir del 5 de enero de 2023 no serán elegibles para este proceso. Esta medida se aplicará también a los menores no acompañados de los cuatro países.



USCIS hizo esa advertencia y alertó a los solicitantes que no presenten información contraria porque se someten así a estafas de coyotes que hacen falsas promesas.



Estados Unidos va a deportar a quienes no cumplan con el proceso, utilizando el Título 42, que permite expulsarlos de forma rápida en la frontera por razones sanitarias.

