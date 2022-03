Pensionados venezolanos en el exterior califican de "insuficiente" el aumento de salario

Referencial Credito: Web

09-03-22.-Juan Ramón Molina, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Aragón (España), expresó que no es suficiente el aumento de salario a medio Petro anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.



Durante su intervención en el foro «Monto y poder adquisitivo de las pensiones por vejez en Venezuela», realizado este martes 8 de marzo, Molina dijo que desde el mes de diciembre de 2015 a marzo del 2022, es decir, seis años y cuatro meses, no han recibido su pensión.



Refirió que dicho tiempo se traduce en 87 mensualidades atrasadas. «Imagínense ustedes las calamidades que hemos vivido los pensionados venezolanos en el exterior en un escenario de hambre, miseria y la evidente falta de oportunidades hacia los adultos mayores», reflexionó



El pasado 3 de marzo el mandatario venezolano anunció un nuevo aumento del salario mínimo a medio Petro, cuyo precio es el equivalente a 57,81 dólares americanos, lo que es igual a 252,63 bolívares. Con esto, el nuevo salario y la pensión pasan a 126,32 bolívares.



Molina criticó que dicho anuncio, para la fecha en que se publica esta nota periodística, no ha sido reflejado en Gaceta Oficial «tampoco se sabe el día que entrará en vigencia».



El presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Aragón llamó a este aumento de salario como «el madrugonazo», que según él, tiene como objetivo «boicotear» la convocatoria a la protesta nacional de jubilados y pensionados del sector público y privado convocada para el 9 de marzo.



De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas el precio de la canasta alimentaria en febrero se ubicó en 353 dólares, que al cambio oficial serían 1.517 bolívares «esto indiscutiblemente se llama pobreza extrema, desnutrición y muerte. Pareciera que el gobierno se ha empeñado en aplicar con intencionalidad un premeditado programa de exterminio que está definido en el Estatuto de Roma».

