Anzoátegui: trabajadores de Unicasa en El Tigre exigen pago tras cierre

Trabajadores de Unicasa exigen pago

6 de diciembre de 2023.- Unos 51 trabajadores de la sede de Unicasa en El Tigre, municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, protestaron en la mañana de este martes 5 de diciembre, con pancartas en mano, al no permitírseles la entrada a las instalaciones del supermercado tras cumplirse el cierre de labores del establecimiento.



Los obreros expresaron que a pesar de tener conocimiento que cerrarían, no se les notificó la fecha a los trabajadores y dijeron sentirse sorprendidos con la medida. Por ello, los empleados exigen sus pagos e indemnizaciones de ley de forma inmediata.



“Que se nos pague una indemnización justa, las utilidades (…) El fin de semana se nos hizo pago de utilidades, que no fue lo acordado. Toda la información está en la inspectoría del trabajo”, expresó Yudetzy Guzmán, una de las manifestantes.



La vocera dijo que el representante legal de Unicasa les manifestó que no tenían fecha de cierre y que habían llevado mercancía y algunos productos. Sin embargo, “el día de hoy nos encontramos con las puertas cerradas”, reclamó Guzmán.



Por su parte, Francisco Matute, otro trabajador, demandó que se les respete su derecho al trabajo. “Entré en julio de 2019. Cuando entramos nos dieron misión y una visión: trabajamos fuerte y hoy cuando quieren cerrar sus puertas. Prácticamente nos están sacando como si nada”.



Agregó que esta situación “es inaceptable” y le hacen “un llamado al fiscal general para que actúe y nos apoye”.



Los trabajadores de Unicasa manifestaron que lo ocurrido este martes es un “cierre arbitrario” y que ya son más de 290 trabajadores en Anzoátegui los perjudicados con el accionar de la empresa en varias de sus sedes.