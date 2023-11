Jubilados piden eliminar el Sistema Patria por ser “excluyente”

Luis Cano Credito: RFA

25-11-23.-Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados de Venezuela, dijo que un sector de la tercera edad recoge firma para pedir que se elimine el Sistema Patria “porque no beneficia a los trabajadores del país”.



Cano afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que el mecanismo que utiliza el sistema es “excluyente”.



También dijo que es necesario que se retome la autonomía de los ministerios y entes oficiales para que se administren los recursos asignados para el pago de los beneficios laborales.



“Solo pedimos que se regrese la autonomía a los entes públicos. Si un trabajador trabajó en dos instituciones sólo recibe un solo pago”, expresó.



Asimismo, denunció que no se hace efectivo el pago a terceros, lo que genera una deuda al trabajador.



“Los descuentos por Seguro Social, sindicatos, cajas de ahorro y servicio funerario, se le descuenta al trabajador, pero no ingresa a la institución generando morosidad”, apuntó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 485 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jubilados-piden-eliminar-el-sistema-patria/)