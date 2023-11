Jubilados del Ipasme protestaron en Caracas exigiendo aumento

Credito: Efecto Cocuyo

16-11-23.-Un grupo de jubilados del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) protestó en Caracas para exigir un aumento de las pensiones, algo que no ocurre en más de 600 días.



La protesta de este martes 14 de noviembre fue encabezada por Roberto Carpio, de la Asociación de Jubilados del Ipasme y consistió en hacer ayuno a las afueras de la sede de la institución.



Carpio denunció que las pensiones son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados y que hay muchos casos de jubilados que deben depender de sus hijos para sobrevivir.



“He dejado de hacer todo lo que me gusta porque depender de los hijos es vergonzoso. Pensé que cuando llegara a esta edad, viviría tranquila, paseando, yendo al cine. Mi hija siempre me pregunta: ‘mami, ¿te alcanza?’ y siempre le digo que sí porque me da pena pedirle más y es también un abuso”, dijo Ana Vásquez, de 74 años de edad.



Por su parte, Margoth Monasterios, de la Coalición Sindical, denunció que la entrega de bolsas de comida y bajo salario son un método de “control social” que tiene el gobierno hacia los trabajadores públicos.



Actualmente, lo que recibe un jubilado venezolano por sus años de servicios son 200 bolívares mensuales. Eso no cubre sus alimentos, ni medicinas, ni mucho menos una calidad de vida para pasar su vejez tranquila.



Esos 200 bolívares son un poco más de 5 dólares, mientras que la canasta alimentaria cuesta casi 400 dólares.

