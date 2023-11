(VIDEO) Trabajadores activos y jubilados protestaron en Caracas por salarios y libertad de los trabajadores presos

11-11-23.-Los trabajadores se concentraron Plaza Carabobo, frente a la Fiscalía de la República, para marchar por la Avenida Universidad hasta el Ministerio del Trabajo, pero fueron bloqueados por un pelotón de la Policía Bolivariana Nacional a la altura de la esquina El Chorro. La marcha unitaria de trabajadores agrupó a trabajadores y profesores universitarios, organizaciones sindicales del sector público, así como asociaciones gremiales junto a jubilados y pensionados. Protestaron para exigir mejoras salariales, pago completo de los aguinaldos y contra la criminalización a quienes luchan.Durante la manifestación se fueron levantando y cantando consignas como "No estamos desfilando, estamos protestando" y “No quiero bono, no quiero CLAP, quiero un salario digno y vivir con dignidad”,que se hacían sentir en la protesta, a la vez que se alzaban pancartas con demandas de los trabajadores.En la marcha diversos sectores que hacen vida en el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo y otras organizaciones de izquierda marcharon en bloque y movilizaron por salario igual canasta básica, basta de criminalizar a quienes luchan y exigir libertad de los trabajadores presos por luchar y por una #NavidadSinTrabajadorxsPrexs. Allí se aglutinaron compañeros y compañeras de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Marea Socialista, Lucha de Clases, del PPT-APR, Partido Socialismo y Libertad (PSL), Partido Comunista de Venezuela, entre otras.Van más de 600 días de que en el país no hay aumento del salario mínimo. El último aumento fue en marzo de 2022, cuando el Gobierno lo subió a 130 bolívares al mes, casi 30 dólares en ese entonces, un monto que se ha reducido un 87 % hasta 3,86 dólares, como consecuencia de la devaluación del bolívar frente al dólar. Entretanto, el costo mensual de la canasta básica de alimentos, calculada para una familia de cinco personas, supera los 500 dólares, de acuerdo al Cendas.“Se nos ha eliminado el salario. Una pensión y un salario que esté alrededor de 3,5 dólares no puede ser llamado salario. Este ingreso está muy por debajo de lo que considera el Banco Mundial un ingreso de subsistencia que es de 2,14 dólares diarios” declaraba uno de los trabajadores en la protesta.El llamado de los trabajadores y las trabajadoras, jubilados y pensionados, es salir a las calles peleando por sus derechos fundamentales, como es el derecho al salario. Por eso exigen salarios y pensiones indexados al costo de la canasta básica, diciéndole NO a la bonificación del salario, por la discusión y cumplimiento íntegro de los contratos colectivos y basta de despidos, NO a la represión y el cese a la criminalización de la protesta y de los que luchan. Es fundamental al mismo tiempo la organización, realizando asambleas en los distintos lugares de trabajo y que sean los propios trabajadores que decidan cada paso de lucha y de manifestación.