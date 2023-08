Jubilados de CVG: “No levantaremos la huelga hasta que se comprometan legalmente a pagarnos”

18-08-23.-Este 17 de agosto los 5 jubilados que se mantienen en huelga de hambre para exigir el pago de sus prestaciones sociales superaron las 24 horas de huelga.



Según los protestantes, en horas de la noche de este miércoles 16 acudió al lugar el vicepresidente de la CVG, Alexis Rodríguez Cabello, para negociar el levantamiento de la huelga a cambio de una reunión en los próximos 8 días donde podrán exponer su problemática.



Rodríguez Cabello afirmó que de no aceptar estos términos, no habría posibilidades de acuerdo. Sin embargo, los jubilados se niegan a levantar la huelga hasta que se firme un acta con carácter legal que comprometa a la junta interventora a atender sus reclamos.



“Nosotros tenemos que entender que esta es una medida extrema y todo lo que se vaya a hacer tiene que ser formalizado. Además, nos dijeron que o aceptábamos esa opción de confiar en él o no iba a haber ningún tipo de negociación. ¿Cómo vamos a confiar en ellos si el 5 de abril nos reunimos con el presidente y nos dijo que en 15 días tendríamos respuestas y han transcurrido 4 meses y seguimos sin respuestas? Si no se levanta un acta, nosotros tampoco vamos a levantar la actividad”, alegó Hugo Medina, líder de la manifestación.



Estas declaraciones hacen referencia a una reunión que mantuvieron los jubilados durante el mes de abril con Héctor Silva Hernández, presidente de la CVG. A pesar de haber sido recibidos, lo conversado no dio ningún resultado.



“Estamos solicitando el pago inmediato de nuestras prestaciones sociales. Todo lo que ocurra debe ser formalizado, legal. Nosotros entregamos años de esfuerzo al Estado venezolano y ahora nos dicen que no hay dinero para cumplir con el pago de nuestras prestaciones. Nosotros entregamos nuestra vida a esas empresas”.



Los huelguistas tienen más de 30 años de labores en la CVG y, a pesar de haber sido jubilados desde hace 8 años, aún no reciben el pago correspondiente a sus prestaciones sociales.



Personal de salud advierte sobre consecuencias fatales

Un grupo de enfermeras encabezadas por la presidenta del gremio, Maritza Moreno, se acercó para atender a los huelguistas, quienes amanecieron con valores alterados debido a la exposición al sol, la lluvia y, además, la falta de medicamentos.



Ninguno de los presentes ha estado cumpliendo con el respectivo tratamiento médico debido a que no cuentan con los recursos para adquirir hipertensivos.



“Estamos haciéndole un monitoreo de presión arterial y frecuencia respiratoria. En la mañana algunos tenían la presión elevada a consecuencia de no tomar el tratamiento indicado, ya que no lo tenían. Se hizo una colecta, se compró la pastilla y se controló. Son personas adultas mayores que ya traen una serie de enfermedades propias de la edad. Están corriendo un gran riesgo”, advirtió Moreno.



“Tengan fe”



Pablo Millán, de 73 años de edad, aseguró que habían pasado frío en la noche, pero que “ellos saben aguantar estas cosas”.



“Aquí tenemos un solo fin: el pago de nuestras prestaciones sociales como manda la ley. No hemos tenido respuestas de nuestra situación. Hago un llamado nuevamente a todos nuestros compañeros jubilados para que se aproximen. Unidos lograremos nuestros objetivos. Mi mensaje a mi familia es que tengan fe en mí. Estoy haciendo esta lucha para que me paguen el esfuerzo que hice por años en Sidor. El gobierno tiene que pagarnos”, acotó.



¿Quiénes son los huelguistas?



El grupo de protestantes está conformado por 4 trabajadores de CVG Sidor: José Rodríguez con 48 años de trayectoria en la estatal; Pablo Millán con 55 años laborados; Hipólito Cedeño con 49 años de servicio; y Francisco Díaz con 35 años de servicio.



Hugo Medina laboró por 19 años en CVG Venalum y es representante gremial de los jubilados del estado Bolívar.



En horas de la tarde de ayer se sumó a la huelga Gertrudis Farías, viuda de un trabajador sidorista quien no ha recibido las prestaciones sociales de su esposo fallecido.





