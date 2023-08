Sindicato de Guionistas de EEUU no alcanza acuerdo con los grandes estudios y continúa la huelga

Credito: Web

07-08-23.-Los negociadores del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) se reunieron el viernes con representantes de los grandes estudios, por primera vez tras tres meses de huelga de escritores de Hollywood, para discutir si se pueden reanudar las conversaciones sobre el contrato, pero el gremio dijo que no se llegó a ningún acuerdo.



La WGA dijo en un comunicado a sus miembros que la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que negocia en nombre de empresas como Walt Disney y Netflix, dijo que necesitaba consultar con los estudios miembros antes de seguir adelante.



Los 11.500 miembros del gremio de guionistas se declararon en huelga el 2 de mayo, alegando un estancamiento en la remuneración, participación en los residuales del streaming y otras cuestiones como el establecimiento de límites al uso de la inteligencia artificial.



En su comunicado tras la reunión del viernes, la WGA dijo que la AMPTP estaba dispuesta a aumentar sus ofertas sobre unos “mínimos televisivos específicos para guionistas y a hablar sobre la IA”, pero no indicó su disposición a abordar otras propuestas.



Los miembros del Sindicato de Actores también se declararon en huelga el 14 de julio tras no poder llegar a un acuerdo con los estudios sobre un nuevo contrato de tres años.



El paro está afectando a floristerías, empresas de catering, proveedores de vestuario y otras pequeñas empresas que apoyan a la industria del entretenimiento.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 457 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com)