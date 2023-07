Comisión Electoral para elecciones sindicales en MASISA el 1ro de agosto, denuncia saboteo de la transnacional

Integrantes de la comisión electoral para las elecciones del sindicato SITRAEMAS, de los trabajadores madereros de la empresa transnacional MASISA (electos democráticamente en asamblea) denuncian lo que califican como "una conducta de la empresa de constante bloqueo de las actividades sindicales y del proceso de elecciones para la directiva del sindicato". Así lo informan el presidente de la comisión electoral José Soto, el vicepresidente Juan Suárez y uno de los miembros principales del organismo, Juan Mendoza.

Agregan que esto no es sólo frente a las elecciones sindicales de SITRAEMAS, sino también para las actividades de los delegados de prevención y contra el ejercicio de los derechos sindicales más elementales.

Sin embargo, según reportan, el patrono sí da todas las facilidades y actúa en "complicidad con un sindicato paralelo patronal que ha sido impuesto de manera fraudulenta, hasta el punto de arrebatar y usurpar la sede de SITRAEMAS en la empresa y reventar las carteleras informativas, contentivas de la información del proceso de elecciones sindicales que estamos llevando a cabo" (disponen de fotos y evidencias).

Mencionan que, en su afán de obstaculizar o impedir las elecciones democráticas que se han estado preparando meticulosamente con asesoría del CNE, de conformidad con todos los pasos reglamentarios, la empresa primero buscó provocar la renuncia de un directivo de SITRAEMAS que se había comprometido a facilitar la gestión del proceso electoral sindical ante la institución electoral, a fin de interrumpir o de invalidar todo lo que los trabajadores habían hecho ante el organismo. Los trabajadores subsanaron y superaron eso, y han venido cumpliendo todos los requisitos, aún con la dificultad de tener que desplazarse y gastar recursos propios para viajar constantemente entre Puerto Ordáz (estado Bolívar) y la ribera norte del Orinoco hasta Barcelona en el estado Anzoátegui (sede del CNE regional), con salarios miserables y altos costos de movilización.

Después de haber cumplido algunos pasos ya aprobados por el CNE regional, el nacional les hizo repetir algunos, no habiendo ninguna impugnación o reparo, lo que retrasó el acto electoral por un mes más, y finalmente se disponen a celebrar las elecciones el 1 de agosto.

Directivos de la Comisión Electoral para las elecciones de SITRAEMAS en MASISA

Credito: Trabajadores

Pero la empresa ha desconocido la notificación de la aprobación de todos los pasos del proceso de preparación de las elecciones, exigiéndoles requisitos que no están en la ley, a pesar de contar con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (lo que significa desentenderse de las instituciones venezolanas): "Se ha negado a toda colaboración e incluso se dedicó a sabotear y obstaculizar todas las actividades; además aplicando mecanismos de presión, de chantaje, retaliación o castigo contra miembros de la Comisión Electoral o contra candidatos de la plancha" que se postula. Ésto lo hacen, por ejemplo, "desconvocando de la actividad productiva a miembros de la comisión electoral sin respetar que gozan de inamovilidad, tanto por hallarse en un proceso electoral, como por ser miembros de un organismo que tiene sus fueros y sus garantías", que se supone que tienen inamovilidad laboral. La empresa los "desconvoca" (figura que consiste en apartarlos de la producción y dejarlos inactivos sólo con el salario mínimo, sin derecho a los beneficios contractuales). Recurre a esto para presionar o castigar a los trabajadores, y no les permite ingresar dentro de las instalaciones, lo que imposibilita que los miembros de la Comisión Electoral puedan ejercer todas sus funciones, como colocar información electoral dentro de la planta para tener al tanto de manera pertinente a los trabajadores, con lo cual les limita en el ejercicio de su derecho. Ésto se lo aplicaron al propio Presidente de la de la Comisión Electoral y también se lo han aplicado a uno de los vocales integrantes de la Plancha 1. Pero, en contraste, denuncian que" en cambio, sí tienen allí al sindicato paralelo, al cual le entregaron la sede de nuestro sindicato de manera irregular que violenta todo el marco legal, y lo hacen justo cuando estamos en un proceso electoral; despojan de la sede sindical al sindicato mayoritario que firmó la última convención colectiva, para en su lugar colocar allí a una franquicia de manera fraudulenta, poniéndola al servicio de la empresa privada y no de los trabajadores.

Particularmente, denuncian y condenan que "a un compañero postulado en la Plancha 1, Hernán Páez, que se negó a firmarle a la empresa un paquetazo consistente en un cambio de horario inconsulto y sin la aprobación de los delegados de Seguridad y Salud Laboral (que tampoco son reconocidos), con el que también quiso imponerle un cambio en la descripción de cargo (siendo un compañero soldador lo ponía a ejercer de mecánico) y con un salario precarizado que estaría congelado por todo un año". Esto lo consideran "una presión y chantaje inaceptable contra el ejercicio del derecho sindical, porque como el compañero se negó a aceptar y no quiso firmar, entonces lo desconvocaron".

Trabajadores que están participando en este proceso electoral sindical señalan que así están obligando a los trabajadores a firmar condiciones laborales desfavorables, de manera individual, al margen de la convención colectiva; condiciones que son propias de una maquila o de trabajo semi-esclavo, violatorias de todos los derechos y el que no acepte lo desconvocan; se quedan con el salario mínimo y son privados de todos los demás beneficios o derechos".

Pero, lo que es peor: "al compañero candidato a vocal Hernán Páez, que no aceptó ese paquetazo de la empresa, no sólo lo desconvocaron a la producción, sino que además le suspendieron el pago quincenal, desconociendo que están parados por la ley además con inamovilidad por ser candidato en unas elecciones y por haber un proceso electoral como tal". Con esta práctica antisindical y antilaboral le aplican "un castigo público, para aleccionar al resto de los trabajadores y que no se atrevan a nada". "Este mecanismo de retaliación, castigo, presión y chantaje, el uso de la convocatoria o no convocatoria a la producción, es practicado -según explican trabajadores de MASISA- en otras empresas de guayana como la CVG, donde le llaman requeridos y no requeridos".

Trabajadores de Masisa miembros de la Comisión Electoral de SITRAEMAS

Credito: Trabajadores madereros

Afrontando toda esta carrera de obstáculos, trampas y requisitos laberínticos, los trabajadores de MASISA están llegando al día de las elecciones sindicales con la aspiración de renovar y democratizar su directiva sindical y garantizar una dirección obrera independiente de la patronal que sí vele por sus derechos.

Por ello, la Comisión Electoral ratifica que el 1ro de agosto habrá elecciones sindicales de los trabajadores de MASISA (SITRAEMAS), pero llama a los trabajadores, y a quienes tienen la obligación de garantizar sus derechos, a mantenerse alertas, por las "maniobras de última hora": "hoy lunes 31 que se termina el proceso previo al acto de votación, la empresa ha amanecido suspendiendo operaciones y estableciendo condiciones mínimas de trabajo, quitándole el transporte a los trabajadores y no llamando a trabajar a la mayor parte, para complicar el traslado a las plantas y generar una baja asistencia, para que los trabajadores no voten, para que haya una 'abstención' forzosa y no permitir la la legitimación del sindicato y de la nueva directiva".

A la vez, a la vez, se tuvo conocimiento de que la empresa está tratando de causar confusión impugnando la elecciones anteriormente efectuadas para delegado de prevención, seguridad y salud en el trabajo, que fueron en diciembre de 2022, y debidamente validadas por el INPSASEL. Esto lo está haciendo, opinan los de la Comisión Electoral, para que se piense que las elecciones sindicales están siendo suspendidas, cosa que es absolutamente falsa, pues lo que han hecho es ir a introducir un Amparo ante el TSJ porque ellos nunca reconocieron a los delegados de prevención, en la empresa no hay comité de seguridad porque el patrono se niega, siendo una empresa que tiene trabajos de riesgo y que tiene implicaciones del punto de vista ecológico, y hacen ver como que como si esto significara que fueron impugnadas las elecciones sindicales de ahora, lo que no es verdad y es parte de las maniobras.

"¡Las elecciones sindicales van con todo!" y serán tanto frente a las plantas de la empresa donde hay trabajadores afiliados, como ante la sede administrativa de la Torre Balear en Puerto Ordaz. "así que , acudamos a votar con decisión y sin miedos, porque estamos logrando nuestros objetivos", "todas estas maniobras serán derrotadas", concluyen.

Nota sobre antecedentes de SITRAEMAS (en elecciones) y del sindicato patronal paralelo en MASISA

En cuanto a los antecedentes de SITRAEMAS que va a elecciones y los del "sindicato paralelo patronal" que trata de imponer la empresa, los trabajadores que están en el proceso electoral dan algunas informaciones.

Cuentan que ante previas movilizaciones de protesta que se hicieron, la transnacional MASISA llamó inicialmente al viejo sindicato SITRAEMAS, que estaba desactualizado e inoperativo, para que la directiva ya caduca fuese a una mesa de diálogo que desmovilizara a los trabajadores y frenase la situación de conflicto por numerosos incumplimientos y violaciones.

Esa directiva vencida fue objetada por los trabajadores agrupados en torno al vocero de base Jean Mendoza, que reclamaron con asambleas y movilizaciones su derecho a tener una representación con legitimidad y que consultase a la base.

Querían tener una representación que verdaderamente respondiera a los trabajadores y en asambleas escogieron a quienes debían ser sus representantes, así como los puntos que ellos consideraban que deberían ser sometidos a discusión en dicha mesa de diálogo, porque de lo contrario no era diálogo ninguno con los trabajadores propiamente dichos; de esa manera no era un "diálogo" real.

La empresa pasó por encima de todo eso y se reunía con miembros de la vieja dirección sindical caduca y deslegitimada, además de personas designadas a dedo, que por cierto, luego establecieron un sindicato paralelo patronal como "franquicia" de la empresa, a gusto de ella.

Pero esta mesa en la que no fue incorporada la representación de base, no arrojó ningún resultado satisfactorio, no resolvió ninguna situación de los trabajadores.

Sin embargo la empresa y "los paralelos" aprovecharon esta coyuntura para la recolección de firmas bajo engaño, haciendo ver que eran para el pago de una bonificación de fin de año y otros beneficios, cuando en realidad era para conformar o establecer el sindicato patronal fraudulento, que nunca jamás llamó a elección ninguna a los trabajadores, los cuales no tuvieron ninguna participación real y todo fue simulado. Después incumplieron todo lo ofrecido; es decir, no se dio lo que le estaban ofreciendo a los trabajadores. Pero una vez "constituido" de esa manera irregular, la empresa desalojó a SITRAEMAS de su local en planta y no esperó a que se hicieran las elecciones en proceso, ni respetó que el sindicato fuese el signatario del último contrato: le cedió arbitrariamente la sede sindical al paralelo patronal y se dedicó a sabotear los derechos sindicales de los trabajadores afiliados a SITRAEMAS de evitar que se lograran las elecciones, las cuales pese a todos los inconvenientes se van a llevar a cabo este 1ro de agosto y tendrán una importante significación no sólo para llos trabajadores de MASISA sino como ejemplo para la recuperación del derecho a elecciones sindicales y la democratización sindical en toda Guayana.