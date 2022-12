(VIDEO) Trabajadores de Dianca interpelan en masiva asamblea al presidente de la empresa Enrique Castillo

17-12-22.-Sigue la lucha de los trabajadores de la empresa Diques y Astilleros Nacionales DIANCA, tras dos semanas en paro de brazos caídos exigiendo sus demandas.Este miércoles 14 de diciembre durante contundente asamblea tomaron la puerta principal del edificio Dianca e interpelaron al presidente de la empresa, el contraalmirante Enrique Castillo, durante más de cuatro horas, al no dar respuesta a sus reclamos. Para buscar descomprimir, les anunció que pagarán parte de las utilidades.Más de un centenar de trabajadores se apostaron en la entrada principal del edificio de la empresa para realizar una asamblea, luego de la importante jornada de movilización de calle del lunes 12 de diciembre cuando marcharon desde el astillero naval tomando parte de la autopista Puerto Cabello - Valencia y concentrándose en el Distribuidor El Cangrejo, en el municipio de Puerto Cabello. Esta vez exigían la presencia del presidente de la empresa.Es que en nada han terminado las reuniones que realizan con los representantes de Dianca, la comisión de la Asamblea Nacional, todo termina en falsas promesas, nunca cumplen. Mientras tanto los trabajadores siguen en mengua en una situación donde lo poco que reciben desaparece por las constantes devaluaciones del bolívar y la inflación.Es que ante la situación planteada por los trabajadores desde el inicio de la lucha se trasladó una comisión de la Asamblea Nacional para conocer la realidad que viven este sector laboral y se comprometió dar repuestas al petitorio plateado. Hoy el malestar de los trabajadores se acentúa ya que dicha comisión nunca volvió, ni ha dado ninguna información del compromiso asumido. “La Asamblea Nacional inconsecuente con las demandas nos ha dejado esperando en dos oportunidades”, declaran los trabajadores.Por eso la rabia se ha acrecentado, y ante la masiva presencia obrera en los portones de la empresa, esta vez el contraalmirante Enrique Castillo se vio obligado a hacerse presente, pues por parte de los trabajadores nada indica que cesaran en su lucha, sino se les responde en sus reclamos. Allí fue interpelado directamente, reclamándole en la cara el no cumplimiento y las falsas promesas que siempre se les ha dado en las reuniones.En una de las intervenciones uno del os trabajadores le increpa al presidente de la empresa: “Y por qué no pasó nada, es una pregunta que yo muy personalmente le quiero hacer a usted. Por qué el lunes no pasó nada cuando nosotros salimos a reclamar nuestros derechos. Porque usted salió en una rueda de prensa diciendo que no debía nada, de que usted estaba al día. En el acta de acuerdo donde estábamos allá arriba, el que la redactó puso en la parte de uniformes puso tres puntos, ¿entonces tú no das la dotación y no debes nada?”. El contraalmirante apenas balbuceaba ante la asamblea obrera.“Entonces presidente, hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo eso, de que el trabajador es el malo, de que el trabajador es el que señala”, interpelaba ante la situación que desde la empresa la culpa la tienen los trabajadores, mientras ellos declaran que todo está bien, que cumplen, que están al día con los trabajadores, mientras los obreros pasan hambre.Y la movilización de calle del lunes, así como la interpelación directa al presidente de la empresa de este miércoles no fue en vano, pues los trabajadores lograron pellizcar algo del largo petitorio de compromisos incumplido por la patronal de Dianca. Después de la larga interpelación de 4 horas los trabajadores logran que el contralmirante Luis Enrique castillo deposite parte de las utilidades quedando partes de las siguientes deudas por cancelar: bono de producción, dotación d ropa, juguetes, útiles escolares, cesta navideña, bolsa de alimentos, entre otras exigencias. Así se demuestra que en la movilización y la organización está la fuerza. Es necesario redoblar la lucha para que cumplan el conjunto de las demandas.Los trabajadores están en su lucha, incluyendo paros de brazos caídos, desde el 15 de noviembre porque no se respetan sus derechos laborales, por el amedrentamiento y contra la gestión de la actual gerencia del astillero naval. Reclaman el pago de las utilidades, bono de producción, además denuncian que hay semanas de trabajos realizados y trabajos por fuera de tiempo que tampoco se las pagan, y no se les entregan la dotación de uniformes y equipos de trabajo adecuados. también exigen el equipamiento de las ambulancias en la empresa, el carro bomba, dotación y remodelación al dispensario médico, medicinas para todo el personal activos y pasivos, por el HCM, respeto a la antigüedad de los trabajadores.Mientras tanto la lucha de los trabajadores de Dianca continúa y no cesarán en su pelea. Frente a las burlas que son objeto los trabajadores del astillero naval, deben mantenerse firme en su lucha. Rodear de solidaridad esta lucha es fundamental para los trabajadores de la región y el país. De triunfar los trabajadores de una de las industrias importantes, se transformará en un empuje para las luchas que se vienen desarrollando por el salario igual a la canasta básica y demás derechos laborales.