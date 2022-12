Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima protestan por incumplimiento de beneficios

3 de diciembre de 2022.- Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima protestaron en las adyacencias de la compañía para denunciar el incumplimiento en el pago de beneficios laborales, las malas condiciones en cuanto a maquinaria en planta y la devaluación de las utilidades cuya tercera fracción fue cancelada el pasado 30 de noviembre, así lo reseña el Correo del Caroní, edición digital.



“El día de ayer la empresa llamó a los voceros de los trabajadores a una reunión en CVG, consiguieron la constitución abierta y amenazas de despido por haber parado las actividades aquí en planta. Los voceros fueron a buscar respuestas y nos amenazaron de despido”, alegó Luis Barrios, operador de horno fusión en Planta Casima.



La protesta se debe a que, la estatal no es consecuente con la entrega de beneficios como las bolsas de comida, irregularidades en el pago de horas extras y los días libres trabajados.



“¿Por qué no buscan en la ley que nos están cercenando el derecho a la alimentación, los beneficios laborales y el amedrentamiento que hay en planta? Por eso estamos haciendo reclamos por nuestros beneficios”, alegó uno de los afectados.



Los obreros denunciaron en el mes de junio irregularidades en la entrega de bolsas de comida, ya que la directiva solo ofrece 24 horas para que el trabajador retire los productos, de lo contrario es confiscada, según las declaraciones, la situación persiste. Asimismo aseveraron que incluso los empleados que no asisten a la entrega debido a reposo médico son despojados del beneficio.



Por otra parte, aseguran estar laborando en malas condiciones debido al deterioro de los hornos y la falta de mantenimiento de los equipos en planta. De esta situación nuevamente responsabilizaron al jefe de operaciones de la empresa, Juan Díaz.



“Queremos denunciar ante las autoridades de CorporVG el atropello que comete el señor Juan Díaz, gerente de operaciones de Planta Casima, y el señor Danny Oliveros, gerente de mantenimiento. Estos señores se han dado la tarea de estar en contra de los trabajadores. En cuatro años que tienen trabajando, tienen el récord de ser la gestión con más trabajadores despedidos y amonestaciones. Nunca vivimos tanta injusticia. No permitiremos más despidos injustificados”, vociferó un empleado de Planta Casima en un video de la protesta facilitado por los denunciantes.



Utilidades devaluadas



De cara al pago de la tercera fracción de las utilidades el pasado 30 de noviembre, trabajadores de Planta Casima aseveran que, en comparación al primer pago, el monto se ha devaluado 40%. Hecho que ratifican empleados de Ferrominera Orinoco y la Siderúrgica del Orinoco.



“En el primer pago me depositaron 3 mil bolívares que, en ese momento, eran 350 dólares. En este pago del 30 de noviembre recibí 3 mil bolívares, pero el monto ya se devaluó y me dan 250 dólares”, especificó uno de los trabajadores.



Asimismo enfatizó en que las prestaciones tampoco han sido pagadas por la compañía, pese a que es un beneficio de exigibilidad inmediata según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.



Respuesta del Ministerio del Trabajo



Los obreros explicaron que la protesta inició a las 7:00 de la mañana y a su vez confirmaron que el Ministerio del Trabajo envió una comisión de funcionarios públicos para atender las demandas.



En este sentido se reunieron con los voceros laborales: Freddy Acosta, Junior Capriata y Nelson Echendía.



“Mandaron una comisión y nos escucharon. Ya pusimos los reclamos y las peticiones. Ellos se llevaron eso para la Corporación Venezolana de Guayana, supuestamente, a la brevedad debería haber respuesta”.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 392 veces.