¿Para cuándo el pago del 280% del Contrato Colectivo?, preguntan los educadores

Credito: RFA

11-11-22.-A semanas de terminar este año, los docentes y todo el personal que depende del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) denuncian que todavía se les adeuda su salario. Agregan que no ven por ninguna parte la firma del nuevo Contrato Colectivo.



Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital de la Federación Venezolana de Maestros, afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que todavía el MPPE adeuda el 280% de aumento del contrato del año 2017 y los educadores siguen a la espera.



“Del Contrato Único y Unitario que se firmó en el 2017 nos deben el 280% de deuda”, dijo.



“Ahorita se viene discutiendo uno donde los docentes están en la espera de la cláusula económica, pero el Ministerio de Educación hasta los momentos no ha presentado ninguna oferta económica. Eso es grave porque ya tenemos casi un año discutiendo un anteproyecto de Contrato Colectivo y se han discutido las que no tienen incidencias económicas”, explicó.



Machado expuso que la situación de los docentes y demás trabajadores del sector educativo es de precariedad, pues el salario no les alcanza para vivir dignamente.



Denunció que el Ministerio de Educación suspendió el pago salarial a personas que están de reposo por alguna circunstancia médica, lo cual considera que no es correcto.



“Al docente que se fue a ver cómo sobrevivía con su núcleo familiar se le puede suspender el pago porque no está trabajando, pero cómo es posible que tenemos una lista con más de 50 docentes con su salario suspendido en el Distrito Capital. Esa misma situación se repite en otros estados del país”, afirmó el dirigente sindical.

