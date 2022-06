Trabajadores de Sidor desactivados denuncian que la empresa está contratando personal para ocupar sus puestos

Protesta trabajadores de Sidor Credito: Correo del Caroní

10-06-22.-Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) se concentraron en la Plaza Monumento CVG en Alta Vista para denunciar que, tras el levantamiento del modelo 7×7 y las restricciones de la pandemia, no han sido llamados a retomar sus labores y permanecen bajo el estatus de “no requeridos”.



De acuerdo al portal El Correo del Caroní, los manifestantes aseveran que no existe justificación para que la empresa los mantenga al margen de sus labores. La desactivación tiene como consecuencia la reducción del salario al 30% y la pérdida de beneficios como la bolsa de comida que acompaña el estipendio. Esta situación, además de violentar los derechos laborales, pone a los trabajadores en una circunstancia de inseguridad alimentaria, ya que los 200 bolívares que reciben no alcanzan para costear la canasta básica alimentaria que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, oscila entre los 1.900 y 2 mil bolívares.



Al respecto, la desactivación que para un grupo es una problemática latente, para otros es el pase de acceso a la compañía.



Según los manifestantes, la empresa ha ido incorporando personal nuevo a través de una figura denominada CVG Logística. Este nuevo personal estaría tomando el puesto de los desactivados, pero bajo limitantes, entre ellas, no son trabajadores fijos, no poseen beneficios laborales y no pueden vincularse con ninguna actividad sindical.



Debido a la falta de respuesta por parte de la administración de Néstor Astudillo, presidente de Sidor, los trabajadores tienen tres meses protestando frente al portón III de la empresa para exigir la reincorporación de los 4 mil empleados que fueron desactivados durante la cuarentena. El pasado miércoles, con el fin de ser atendidos por la directiva de la compañía, obstaculizaron el paso a los transportes que se disponían a movilizar a los trabajadores activos en horas de la mañana. En respuesta fueron amenazados por la gerente del área Legal Laboral, Noralis de la Rosa.



Móviles políticos



Uno de los delegados de prevención, José Márquez, explicó que las reincorporaciones han pasado por un riguroso filtro en el que, quienes tienen antecedentes de dirigencia sindical, participación en protestas o amonestaciones no son llamados para retomar sus puestos. Márquez atribuye esto a fines políticos.



“La mayoría de los compañeros presentes pertenecimos a organizaciones sindicales y la empresa está aprovechando eso para no devolvernos nuestro puesto de trabajo. Hay un tema político que están implementando dentro de Sidor. El que diga algo que vaya en contra de lo que dice la empresa, no le dan entrada”, enfatizó.



Asimismo, declararon que no puede haber elecciones hasta que los trabajadores se reintegren a sus puestos laborales, de lo contrario sería una forma de “secuestrar las organizaciones sindicales”



Trabajadores declararon que el área de prevención se mantiene desactivada porque a la estatal no le conviene que se denuncien las violaciones en materia de seguridad laboral. Otro de los manifestantes hizo referencia al caso de un compañero que sufrió quemaduras graves a causa de un cucharón perforado que lo roció de aceite hidráulico hirviente. “Trabajamos sin equipo de seguridad. El compañero sufrió quemaduras graves. Eso no sale a la luz pública”.



Los presentes concordaron en que hay una “política del terror” dentro de la empresa, ya que los trabajadores que están en planta son amenazados con la desactivación o el despido si organizan o se incorporan en protestas laborales.



Comercio informal: alternativa a la crisis



Johnny García, trabajador del área de palanquillas, aseguró que ni siquiera puede dar respuesta de cuánto están cobrando, ya que desde 2018 la compañía no cumple con el mandato de entregar recibos de pago establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.



“Yo saqué este mes 200 bolívares, el mes pasado saqué 500. No tenemos listín de pago. No sabemos qué estamos cobrando. El presidente Chávez hizo una Constitución donde están unos artículos que defienden a los trabajadores, este gobierno acabó con todo eso. Estamos exigiendo al Gobierno nacional y al Ministerio de Trabajo que atienda a los trabajadores. Hacemos un llamado al ministro, póngale el ojo a Sidor, están haciendo algo indebido. Ahora arremeten contra los trabajadores”, vociferó.



Según los testimonios, los sueldos de quienes están en calidad de no requerido oscilan entre los 200 y 500 bolívares. Un trabajador necesita al menos 10 sueldos para costear la canasta básica. A su vez, no perciben ningún tipo de beneficio laboral. Esta situación ha obligado a los trabajadores a dedicarse al comercio informal para poder subsistir, la mayoría cuenta con trabajos alternativos, mientras que otro grupo decidió unirse a la diáspora venezolana que, según cifras de organismos internacionales, alcanza los 5.9 millones de venezolanos migrantes.



La empresa ha ido incorporando personal nuevo a través de una figura denominada CVG Logística. Este nuevo personal estaría tomando el puesto de los desactivados, pero bajo limitantes, entre ellas, no son trabajadores fijos, no poseen beneficios laborales y no pueden vincularse con ninguna actividad sindical



“La mayoría de los trabajadores estamos en actividades de comercio informal. Yo salgo a arreglar aires acondicionados, a arreglar una lavadora. Otros compañeros venden ocumo, comida, ropa vieja… Tienen que vender hasta sus utensilios para comer y mantener a sus hijos. Otros se han ido a las minas. Entonces, nosotros pedimos dignamente nuestro puesto de trabajo”, reclamó García.



Debido a los tres meses de protesta que cumplen los sidoristas no requeridos, la directiva habría prometido organizar unas mesas de trabajo para dirimir la problemática, no obstante, los afectados aseveran que esa promesa nunca se cumplió.



Respecto al levantamiento de la suspensión de plazos en materia sindical anunciada por el Consejo Nacional Electoral, los protestantes declararon que no puede haber elecciones hasta que los trabajadores se reintegren a sus puestos laborales, de lo contrario sería una forma de “secuestrar las organizaciones sindicales”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 258 veces.

La fuente original de este documento es:

Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/sidoristas-desactivados-denuncian-que-la-empresa-esta-contratando-personal-para-ocupar-sus-puestos/)