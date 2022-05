Mondelez en connivencia con MinTrabajo se niega cumplir contrato colectivo, a la huelga dicen los trabajadores

Credito: LID

13-05-22.-Por largos meses han venido los trabajadores y las trabajadoras de Mondelez luchando por un salario acorde a las necesidades básicas, y la empresa, a pesar de sus multimillonarias ganancias, se niega a dar respuesta a las demandas. Pero en esto la transnacional es acompañada por el Ministerio del Trabajo, no solo con una supuesta “neutralidad” que en realidad es colocarse del lado de la empresa, sino incluso negando el derecho a los trabajadores de ir a la huelga como arma de lucha.



Las protestas no solo las han realizado en Barquisimeto con continuas movilizaciones, acciones de calle y paralizaciones parciales dentro de la propia empresa, sino también en Caracas, donde por dos días se hicieron presentes la semana pasada más de 100 trabajadores para reclamar directamente ante la sede administrativa de la transnacional estadounidense. Los trabajadores denuncian la negativa de la empresa en reconocer lo establecido en la cláusula 57 de la convención colectiva sobre el aumento salarial además de violar las leyes laborales.



En su prepotencia, esa vez la empresa se negó tajantemente a recibir a los representantes de los sindicatos durante el largo primer día de la protesta, que duró desde las primeras horas de la mañana hasta la llegada de la noche. Pero los trabajadores en su rabia no se cansaron y advirtieron con quedarse más tiempo.



Al segundo día de la protesta marcharon hacia la Asamblea Nacional, y producto de la fuerza de la movilización una comisión de los diputados accedió a recibirlos, escuchar sus planteamientos y convocar a una reunión con representantes de la empresa, el Ministerio y los sindicatos. También ese mismo día como consecuencia de la protesta frente a la Asamblea, la empresa accedió a sentarse con los trabajadores en Caracas.



Pero por parte de la empresa siempre está la misma cantinela, mantuvo a los representantes de los sindicatos en reuniones durante más de dos días sin dar ninguna respuesta concreta, con una clara política de jugar al cansancio de los trabajadores. De hecho, llevan semanas y meses en esa dinámica, ese juego perverso de negarse a conversar, luego sentarse… para nunca ceder en nada a las legítimas demandas de los obreros. Como expertos embaucar trabajadores, tal como lo hacen en muchos otros países, le dan largas a conversaciones dilatorias, a sabiendas de antemano que no cederán en nada. Verdaderos chupasangres, con dos galletitas producidas pagan el salario diario de un trabajador y son toneladas las que se producen en un día.



Lo hacen conscientemente, pues saben que juegan con un punto a favor: que en el marco de las políticas antiobreras del gobierno de Maduro se encuentran amparados por dichas políticas y tienen la vía libre para hacer lo que les venga en gana. Saben que los decretos y las tablas salariales que impone el gobierno en el sector público y las industrias del Estado, así como con los memorandos como el 2792, que cercena todos los derechos de los trabajadores, valen también para el sector privado.



Esto se hace más explícito por la propia política del Ministerio del Trabajo que juega más bien a favor de la empresa y no del lado de los trabajadores. Ni si quiera el papel de “conciliador” de partes cumple dicha entidad laboral, sino más bien se hace parte y eco del lado de la empresa. Así, los trabajadores no solo enfrentan a la patronal Mondelez en toda su pelea, sino que también a la política de las autoridades gubernamentales vía el Ministerio del Trabajo.



A pesar de todas estas adversidades, los trabajadores se han mantenido firmes, denunciando que la empresa se niega a cumplir con lo establecido en el contrato colectivo. “Mientras no cumplan con el aumento seguiremos en las calles”, enfatizan en todas sus declaraciones públicas. Pero la patronal está decidida a mantener a los trabajadores en condiciones de superexplotación y no quiere escuchar el clamor de sus demandas, justamente porque se siente fortalecida para su política por las directrices del Gobierno de Maduro.



Es que la lucha de los trabajadores de Mondelez ha llegado a oídos nacionales y no solo del Ministerio del Trabajo, pero el resultado sigue siendo el mismo, más dilaciones. Así, los trabajadores, gracias a su movilización, fueron convocados por la subcomisión del Desarrollo Social de la Asamblea Nacional el pasado 10 de mayo, donde estuvieron presentes la diputada Luz Chacón, también la viceministra del Trabajo, Johana Santeliz y directivos de Mondelez.



De acuerdo a los trabajadores “La diputada Luz Chacón dejó claro que la comisión de Desarrollo Social, está preocupada por la situación de la clase obrera en Mondelez, ya que ha pasado mucho tiempo sin que se les resuelva la problemática a los trabajadores”. Pero hasta allí llegó todo, sin tomar ninguna medida concreta encaminada a favorecer a los obreros.



Con el discurso cínico y descarado de Mondelez, los trabajadores relatan que “la patronal sigue en una de que no tiene dinero para pagar los aumentos de salarios, que en estos momentos la materia prima tiene costos muy elevadísimos, aunado a la crisis en el país”, cuando es de conocimiento de todos los obreros lo que se produce, a cómo y cuánto se vende, observando las enormes ganancias producto de una de las manos de obra más baratas del mundo.



Por eso es que los representantes de las organizaciones sindicales expresaron que: “la patronal sí tiene como pagar los aumentos salariales, y que la empresa está cometiendo un fraude al no aumentar los salarios”. En tal sentido plantearon que “le pedimos a la subcomisión y a la viceministra del Trabajo que le solicite la estructura de costo a la empresa, para ver en realidad qué impacto tiene los aumentos salariales en la misma y la relación con las grandes ganancias”.



Exigir la publicación de la estructura de costos no es más que la exigencia de la apertura de los libros de contabilidad, que se haga público. ¿Cómo es posible que sea de conocimiento público cuánto ganan los trabajadores y sea un secreto lo que ganan los empresarios? ¿Acaso tienen menos derecho los trabajadores a conocer la verdad de las cuentas de la empresa?



Son los trabajadores de Mondelez los que producen y sostienen la empresa, tienen todo el derecho del mundo a tener acceso a la información contable y financiera de la misma, más aún cuando la empresa se agarra de argumentos “financieros” para negarles el salario que les corresponde.



Lo peor de todo es que la negativa de la empresa de mostrar la estructura de costos es apoyada por el Ministerio del Trabajo, con alegatos inverosímiles y propatronales.



“Vamos a la huelga. ¿Acaso la empresa ha tenido compasión con nosotros, pasando penurias, violando todos nuestros derechos?”



La reunión en el Ministerio del Trabajo de este miércoles, con la presencia de la Viceministra y los representantes sindicales, luego de muchas horas, como siempre, terminó en lo mismo: la empresa no cede un milímetro. Y lo mismo se espera para la reunión de este jueves, también con representantes del Ministerio, la empresa y los representantes sindicales. Los propios trabajadores han declarado que, si la empresa sigue en lo mismo, no hay otro camino que la huelga en toda la empresa.



“Hemos estado en mesas de negociación con la empresa y el Ministerio del Trabajo, pero la intransigencia de esta empresa transnacional no ha permitido avanzar. Si no cumplen con nuestros derechos, no nos quedará más opción que ejercer el derecho a huelga que nos asiste”, declaraban a La Izquierda Diario los representantes sindicales.



Ahora los trabajadores además de denunciar a la empresa, han empezado a denunciar a las autoridades del Ministerio del Trabajo. Así, en uno de los videos de comunicación a los trabajadores de la empresa justo al salir de las instalaciones del Ministerio del Trabajo, los representantes sindicales no solo denunciaban a la empresa Mondelez sino también la connivencia de las autoridades del Ministerio.



“Compañero y compañera, tenemos que decirte la verdad, y la verdad es que aquí en Caracas, la entidad del Trabajo se ha plantado con propuestas que de alguna manera son irrespetuosas desde todo punto de vista. Hoy (miércoles) le expresamos a la entidad del trabajo de que, si mañana no concretan un acuerdo, ya debemos nosotros prepararnos para la huelga en nuestros lugares de trabajo”. Así lo sostenía Gustavo Saavedra, representante de uno de los sindicatos.



Por su parte Víctor Gutiérrez afirmaba que: “Aquí estamos los trabajadores en pie de lucha, seguimos trabajando, seguimos luchando en contra de esta patronal, aquí estamos con organizaciones sociales, medios comunitarios, con los compañeros de Bimbo que vinieron hoy a darnos el apoyo para nosotros mantenernos frente a esta patronal”, enfatizando también la necesidad de ir a la huelga.



El Ministerio del Trabajo no quiere admitir un pliego que permita ejercer el derecho a huelga



A los trabajadores de Mondelez no les está quedando otro camino que ir a la huelga a riesgo de que el gobierno la declare ilegal porque la empresa no cede, y el Ministerio no accede a recibirle a los trabajadores el pliego conciliatorio para que comiencen a correr las 120 horas necesarias para ejercer legalmente la huelga. Pero han decidido no seguir atados a la política miserable del Ministerio de abrirles el camino para la huelga, y están dispuestos a correr todos los riesgos. Saben que si a la empresa no se le para la producción no cederán nunca a sus demandas.



Mondelez es una empresa que mantiene grandes ganancias con una de las manos de obra más baratas del mundo. Esa mega corporación transnacional estadounidense, uno de los principales monopolios de alimentación a nivel mundial, que emplea más de 100.000 trabajadores en decenas de países, lleva adelante, de la mano de Maduro, una de las relaciones de súper explotación más repugnantes y miserables que puedan ostentar en el mundo.



Como afirma uno de los trabajadores de Mondelez, “es necesario activar las asambleas permanentes en la empresa, y que nos preparemos para la huelga. Vamos a la huelga. ¿A caso la empresa ha tenido compasión con nosotros, pasando penurias, violando todos nuestros derechos?”. Este es el camino que tienen planteado por delante los trabajadores, para lo que deben contar con todo el apoyo de los trabajadores de la región y a nivel nacional.





