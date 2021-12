Cinco semanas de protestas llevan trabajadores petroleros de Puerto La Cruz por salarios y contrato colectivo

Credito: LID

16-12-21.-Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PSVSA)-Refinación Oriente volvieron a protestar en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para exigir aumento de salario, aseguran que hay producción en curso pero les continúan pagando los salarios miserables.



Los trabajadores cumplen cinco semanas de protestas exigiendo el pago de un bono de productividad, salarios y otras demandas. En total son 1.700 empleados petroleros quienes esperan que el Ministerio de Petróleo cumpla su palabra asumida el pasado 1 de noviembre.



Los trabajadores declaran que pese a las dificultades causadas por la pandemia en el estado, la producción de barriles de petróleo en la refinería se ha venido recuperando, manifestando que ya que se están procesando 48.000 unidades de crudo por día.



En la protesta de esta semana los petroleros volvieron a exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en reunión realizada el pasado 1 de noviembre, con el representante del ministro Tareck El Aissami, el diputado Hugbel Roa, miembro de la comisión de energía de la Asamblea Nacional. “Los emisarios enviados para conversar con los trabajadores no han cumplido”, asegura Wilfredo Macuare, en un video difundido por los propios trabajadores desde las puertas de la refinería.



Declarando que: "A raíz de una gran manifestación que se hizo en días anteriores se logró llamar la atención del ciudadano ministro Tareck El Aissami como presidente de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque. En esa situación en vista que el ministro no pudo presentarse físicamente nos envió para acá a la persona del diputado Hugbel Roa".



Enfatizan que en tal reunión se le hicieron cuatro planteamientos de forma muy puntual: se le requirió la reivindicación del incentivo por efecto de la producción en la que actualmente se encuentra esta Refinería... de 45 mil barriles de gasolina diariamente, en esa oportunidad se le requirió también la reivindicación de la salud, la reivindicación del salario, la reivindicación de la vivienda". Por tanto están exigiendo que se cumplan los planteamientos hechos al gobierno. Enfatizan que mientras la producción mejora sus ingresos continúan en niveles inexistentes.



De acuerdo a los informes de la OPEP la cifra oficial de producción de Venezuela durante noviembre aumentó por cuarto mes consecutivo y alcanzó un promedio de 824.000 barriles diarios, volumen que representa un alza de 9% con respecto a octubre y 89% cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Siendo que el precio del petróleo venezolano aumentó 126% en un año. El precio promedio anual del petróleo venezolano en 11 mese de 2021 es de 51,12 dólares por barril, cotización que está 84,5% con respecto al registrado durante el mismo período de 2020 de 27,70 dólares. Mientras la producción crece los salarios siguen en el piso.



“No es posible que la única refinería del país que funcionó durante el paro petrolero tenga estos problemas. Los trabajadores mantuvimos esta planta activa en 2002 cuando hubo sabotaje en la mayoría de las instalaciones del país (...) Somos trabajadores que estamos para ayudar al desarrollo de Venezuela y no saboteadores como dicen algunos gerentes”, expresó uno de los trabajadores. Por eso rechazan que sean calificados de “saboteadores de la industria petrolera” por parte de los gerentes.



Entre las exigencias de los trabajadores se encuentra un bono de 350 dólares, la activación de un seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM). Además los trabajadores petroleros demandan derechos como el seguro médico, un salario que cubra la canasta básica, viviendas, los pagos de la tarjeta alimentación, equipamiento de seguridad y el contrato colectivo, ya que aseguran que el salario es insuficiente para cubrir todas las necesidades familiares, debido a la crisis económica por la que atraviesa el país.



Pero el reclamo de los petroleros no se reduce a Puerto La Cruz. En muchas otras partes del país continúan reclamando sus derechos, tal como lo hacen también los petroleros en el Zulia quienes llevan semanas reclamando por salarios igual a la canasta básica e incentivos, y en estos momentos protestan manteniéndose a nivel de muelle hasta ser escuchados. Pero el Gobierno de Maduro continúa oídos sordos a los reclamos obreros.

