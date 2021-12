(VIDEO) Nueva protesta de trabajadores de Venvidrio por derechos labores y salario igual a la canasta básica

04-12-21.-Tercer día de protesta por parte de los trabajadores de la empresa Venezolana del Vidrio (Venvidrio), ubicada en el municipio Los Guayos del estado Carabobo. Salieron nuevamente a reclamar por mejores condiciones laborales y por salario igual a la canasta básica.En este nuevo día de la protesta los trabajadores se apostaron frente a la empresa para exigir a los directivos de la fábrica aumento del salario, ya que 2$ al mes les alcanza solo para adquirir un rubro de la canasta básica. Durante el segundo día ya se observó presencia militar dentro de las instalaciones, situación que los trabajadores rechazaron ante presunto “amedrentamiento” para impedir que los 700 que laboran en la empresa exijan sus derechos.Los manifestantes denunciaron que la planta está funcionando a 20% de su capacidad instalada, hecho que atribuyen a la falta de inversión y mantenimiento, pues señalan que no tienen insumos para trabajar. Así lo hizo saber a los medios Miguel Vargas, operador de máquina y 17 años en la empresa explicó que explicó que la planta contaba con 11 líneas de producción de envases de vidrio y 10 líneas de decorado de las cuales se mantienen tres líneas activas produciendo envases de compotas y licores: “La planta está deteriorada, es una planta que contaba con 11 líneas de producción de envases de vidrios y 10 líneas de decorado, hoy en día solo se mantienen tres líneas de producción fabricando envases de compotas y licores”.También enfatizaba que “La planta ha decaído en productividad por la falta de insumos, no hay inversión. Consideramos que hay una mala administración, los trabajadores damos lo mejor de nosotros todos los días pero no vemos mejora desde hace un año en nuestra reivindicación salarial. Le hacemos un llamado al nuevo presidente de la corporación, Ernesto Ruiz, para que en asambleas junto a todos los trabajadores, hagamos una mesa de trabajo”.De igual manera Roberto Lizcano, vocero del Sindicato del Vidrio en Carabobo, hizo denuncias del deterioro de la empresa. “Esta era una planta pionera en la producción de vidrio a escala mundial y eso mermó. No tenemos insumos, los mecánicos no tienen ni un tornillo, hay que desmantelar algunas máquinas para que otras puedan seguir funcionando. Queremos soluciones”, denunció el dirigente sindical.Por su parte, el delegado de prevención Ramón Valladare, tornero y con 10 años en la planta, denunció que los derechos laborales de los trabajadores son constantemente vulnerados por quienes administran la empresa, indicando además que son sancionados por exigir reivindicaciones laborales. “Yo siendo delegado de prevención tengo una suspensión desde hace un año y medio, estoy certificado por la gente del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), pero a la empresa le duele que un trabajador pelee por sus reivindicaciones salariales”, enfatizaba el delegado de prevención.También el delegado de prevención Nelson Gómez y con 17 años en la empresa, enfatiza que además de un salario que cubra todas las necesidades básicas de sus familias, denunciaba que “No nos dan uniformes como lo establece la contratación colectiva, hay trabajadores que duran dos y tres semanas sin poder ingresar a la planta porque no tienen calzado, los zapatos de seguridad. Exigimos mantenimiento de la empresa porque hay riesgos de siniestros en las distintas áreas de la empresa”.Es de recordar que la empresa Venezolana del Vidrio (Venvidrio), antigua Owens Illinois, expropiada en 2010 durante la gestión de Hugo Chávez. Pero el gobierno siempre se negó a darle la administración y gestión directa a los trabajadores y decidieran las necesidades de la producción, ritmos y horas de trabajo, en conjunto incluso con las comunidades.Todo lo contrario, el miedo del gobierno a que los trabajadores tomaran plenamente conciencia que ellos podrían operar la empresa y darse cuenta que los patrones no eran necesarios, pues eran ellos los que la hacían andar, es por lo que nombraban a burócratas desde el alto escalón para tener el absoluto control de la misma y de la situación.Que la empresa fuera administrada directamente por los trabajadores eligiendo ellos a sus propios representantes a través de comités de empresa, siempre fue el temor del gobierno, pues si tal experiencia se extendía a las demás fábricas, avanzaban en su nivel de organización terminando de comprender que ni los patrones eran necesarios menos aún burócratas nombrados desde los ministerios.La lucha que están llevando en estos momentos por mejores condiciones de trabajo y por salario igual a la canasta básica debe ser ampliamente apoyada por los trabajadores de la región. Actualmente, en el curso privatizador del gobierno, no se descartaría que la empresa Venvidrio la puedan estar licitando para privatizarla, a lo que los trabajadores deben oponerse pues también en esa situación los despidos estarán a la orden día y continuarán los salarios de explotación, proponiendo asumir el control de la misma bajo su gestión directa y organizar la producción en función de las necesidades del pueblo y las comunidades.