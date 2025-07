Gobierno Nacional rechaza recomendación de Países Bajos a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

20-07-25.-El Gobierno de Venezuela rechazó el «código rojo» emitido por Países Bajos en el que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, ante el «peligro» de ser detenidos por las autoridades.



«Tamaño ridículo hace la diplomacia neerlandesa, inventando un ‘código rojo'», aseguró el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram.



En paralelo, indicó que solo se trata del «eterno complejo colonial y las ganas de montar un show en redes sociales inspirados en sus complejos coloniales, de quienes han apoyado, con su doble moral, el fascismo y los intentos fracasados de desestabilizarnos».



«Seguiremos avanzando en la atención turística y de negocios, en el país más seguro y estable de todo el continente, a los miles de neerlandeses que nos visitan mes a mes, sobre todo desde nuestro amado Caribe», agregó.



La alerta previa de Países Bajos recomendaba a los ciudadanos no viajar a Venezuela, debido a que se les podía detener «sin motivo aparente».



«La alerta de viaje para Venezuela está en rojo. Sea cual sea su situación, no viaje allí. Es demasiado peligroso. La embajada de los Países Bajos no puede ayudarle si tiene algún problema. ¿Se encuentra actualmente en Venezuela? Salga del país si es seguro hacerlo», agregó la nación europea.



Aunado a esto, Ámsterdam precisó que en caso de que los detengan, no podrán «prestar apoyo».



Gobierno rechaza recomendación de Países Bajos a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

Credito: https://t.me/YvanGilPinto