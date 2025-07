La Casa Blanca publica una surrealista foto de "Superman Trump"

La Casa Blanca publicó este jueves una imagen generada por inteligencia artificial del presidente Donald Trump al estilo del superhéroe Superman.

"Símbolo de la esperanza. Verdad. Justicia. Al estilo estadounidense. Superman Trump", reza la publicación en X, en alusión parcial al icónico lema del superhéroe de DC Comics, que incluye "Verdad, justicia y el estilo de vida estadounidense".

THE SYMBOL OF HOPE.TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.SUPERMAN TRUMP. ???????? pic.twitter.com/fwFWeYonAq

— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

La fotografía se volvió viral rápidamente, superando los 6 millones de visualizaciones en las primeras horas.

Varios usuarios aprovecharon la ocasión para recordar las contradicciones de la Administración Trump en torno al caso Jeffrey Epstein. Entre los memes más compartidos, se destaca una imagen de la criptonita —el mineral capaz de debilitar a Superman— con el texto: "Archivos de Epstein".

pic.twitter.com/0mYbyORIJZ

— KylesDankLibertyMemeStash (@Kyle_C137) July 11, 2025

El mensaje de la Casa Blanca coincidió con el día en que se estrenó la nueva película de 'Superman', dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet.

No es la primera vez que la cuenta de la Casa Blanca publica imágenes de este tipo sobre Trump. Previamente, difundió imágenes del mandatario vestido como un jedi de Star Wars e incluso como un sumo pontífice.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025