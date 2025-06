PCV rechaza ¡la guerra imperialista en el Medio Oriente!

Credito: Archivo

23-06-25.-El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresa su más enérgica condena a las pretensiones del régimen genocida de Israel de escalar aún más la guerra en el Medio Oriente, tras sus recientes ataques contra territorios de Irán.



El creciente belicismo del reaccionario régimen israelí y la escalada hacia una confrontación militar directa entre Israel e Irán forman parte de los planes del imperialismo por reconfigurar la geopolítica de la región en función de los intereses de los grandes capitales transnacionales, cuyo brazo ejecutor no es otro que el sionismo.



Este nuevo episodio, que amenaza con convertirse en una guerra total en la región, confirma que la ofensiva de exterminio contra el valiente pueblo de Gaza —iniciada por Israel en octubre de 2023— nunca tuvo como verdadero propósito la supuesta “lucha antiterrorista” ni la recuperación de rehenes. El objetivo estratégico es consolidar la expansión del capital israelí en el Medio Oriente, afectando no solo al pueblo palestino, sino también a los países vecinos mediante la modificación de fronteras y el despojo de territorios.



La guerra por el control de esta región no es nueva. Desde hace décadas se manifiesta a través de conflictos indirectos en Líbano, Siria, Yemen y, por supuesto, Palestina. No obstante, el agravamiento de la crisis estructural del capitalismo —que intensifica la disputa por mercados, rutas comerciales y recursos estratégicos— ha conducido al peligroso escenario actual: una confrontación directa entre potencias militares que amenaza la existencia misma de la humanidad ante el posible uso de armas de destrucción masiva.



Frente a esta ofensiva belicista del capitalismo —que ya cuenta con un frente abierto en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania—, el deber de los partidos comunistas, de las organizaciones de trabajadores y del movimiento obrero mundial es movilizarse para detener estas guerras de rapiña que solo benefician a la burguesía internacional.



Es imprescindible desenmascarar ante la clase trabajadora el verdadero carácter de esta guerra, dejando en evidencia los intereses de clase que la impulsan. La unidad y la movilización internacional del proletariado son la única vía capaz de detener esta barbarie. Pero para alcanzar esa unidad, es indispensable enfrentar y derrotar ideológicamente a las corrientes oportunistas y socialdemócratas que, bajo el disfraz del “progresismo”, intentan ocultar el carácter capitalista de estos conflictos. Estas corrientes manipulan conceptos como “mundo multipolar”, “Sur Global”, contradicciones “Norte-Sur” o el “enemigo principal”, para justificar la subordinación del movimiento obrero a uno u otro bloque capitalista en pugna.



La crisis del capitalismo mundial seguirá profundizándose, agudizando aún más las tensiones entre las potencias imperialistas. Esto pone en peligro no solo los derechos sociales, laborales y democráticos de los trabajadores ─y del pueblo en general─ sino también la paz mundial.



Solo los trabajadores del mundo, actuando de forma independiente frente a sus respectivas burguesías y a cualquier Estado capitalista, podrán superar, en favor de la humanidad, este complejo escenario histórico.



¡Abajo el régimen sionista de Israel!

¡Viva la heroica resistencia del pueblo palestino!

¡No a la guerra imperialista!



Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

