Portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca descarta intervención militar de EEUU en Venezuela

15-12-24.-El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, descartó que Estados Unidos tenga alguna intención de llevar a cabo una intervención militar en Venezuela.

En una entrevista que sostuvo con NTN24, Kirby dijo que el objetivo de Washington es fomentar una transición pacífica en Venezuela y la paz en la región.

“Ha habido no sé cuántas acusaciones de que vamos a intervenir militarmente en Venezuela y no es así. Eso no es en absoluto lo que estamos haciendo allí ni en ninguna otra parte de la región. Se trata de desarrollar la capacidad de los socios, mejorar la cooperación con los gobiernos y donde sea apropiado mantener ese tipo de cooperación”, afirmó el funcionario al ser preguntado acerca de un supuesto acuerdo entre la Casa Blanca y Trinidad y Tobago para enviar tropas en caso de que se presentara un conflicto en Venezuela.

Ahora bien, respecto al 10 de enero de 2025, cuando se debe juramentar el presidente para el período 2025-2031, Kirby recordó que Estados Unidos no reconoce los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan a a Nicolás Maduro como ganador y que, en cambio, reconoce la victoria del opositor Edmundo González.

“El señor Maduro tiene que hacer lo correcto y observar esa transición democrática; que él no lo haya hecho nos ha llevado a emitir unas 300 sanciones contra individuos. Creo que un par de miles de sanciones en total y creo que seguiremos considerando nuestras opciones en ese sentido, pero el señor Maduro necesita hacer lo correcto”, insistió.

El funcionario también fue preguntado acerca de qué sucederá con la licencia 41 que permite que Chevron produzca petróleo en Venezuela que comercializa con Estados Unidos. Respondió que no pretende “especular” sobre si se producirá algún cambio en ese sentido antes del 10 de enero.

“Solo puedo decirles que una vez más seguimos respetando la voluntad del pueblo venezolano, han votado con valentía y esos votos deberán ser respetados, y sus aspiraciones democráticas deben hacerse realidad”, indicó.