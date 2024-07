(VIDEO) Observador estadounidense: "Elecciones en Venezuela son mucho más seguras que en Estados Unidos"

El estadounidense Jackson Hinkle, analista político y observador internacional, ha compartido sus impresiones sobre las elecciones en Venezuela tras su visita al país, destacando la seguridad del proceso electoral y la participación activa de la ciudadanía.

El observador estadounidense, Jackson Hinkle considera que las elecciones en Venezuela son más seguras que las de Estados Unidos, y advierte sobre la posibilidad de sabotaje por parte de la oposición.

"Así que están enloqueciendo, y no me sorprendería, sabes, espero por el bien de la seguridad de todos aquí, que no haya juego sucio por parte de la oposición, que no haya terrorismo por parte de la oposición, pero esto es una especie de por qué son conocidos y sus carreras en juego. Ojalá no suceda nada de eso, pero tengo la firme convicción de que las elecciones aquí son mucho más seguras que en Estados Unidos."

En cuanto a las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales, Hinkle las descarta como parte de una estrategia de la CIA y del Departamento de Estado.

"Es la misma vieja canción y baile del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la CIA y la organización de los Estados Americanos (OEA). Lo han hecho una y otra vez a los países latinoamericanos. Ellos han estado haciendo esto en cada elección, siempre que hay un candidato formidable que desafía el estado profundo de Occidente", aseguró.

Al mismo tiempo, Hinkle destaca la diferencia en la participación ciudadana entre Venezuela y Estados Unidos: "Todos en Estados Unidos me dijeron que Venezuela es un caos y un desastre, horrible. Llego acá y se ve mejor que Los Ángeles, la gente es increíble y todos muy involucrados políticamente aquí", señaló.

"En Estados Unidos, la gente se limita a compartir memes en línea sobre Joe Biden y sus problemas de demencia. Aquí, realmente están involucrados, organizándose colectivamente en el terreno y abordando los aspectos fundamentales y las cuestiones del país. Es realmente genial", agregó.

"Llegué a Caracas de noche y fue hermoso, solo viendo las montañas circundantes, la ciudad… he estado caminando por Caracas, viendo un poco de la ciudad y sabes, yo vivía en Los Ángeles durante dos años y medio, y todos en Estados Unidos me dijeron que Venezuela es un caos y un desastre, horrible. Llego acá y se ve mejor que Los Ángeles, la gente es increíble y todos muy involucrados políticamente aquí", expresó Hinkle.