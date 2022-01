Cuba: Denuncian financiamiento desde EEUU a proyectos subversivos en la isla

18.01.22 - El financiamiento dedicado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) a la subversión contra Cuba benefició a más de 40 organizaciones, de acuerdo con las más recientes cifras divulgadas hoy por el periódico Granma.



Desde sus inicios, el organismo funciona como brazo económico de la política injerencista del Gobierno de Estados Unidos, junto a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), en beneficio de organizaciones no gubernamentales (ONG), rechaza el análisis de la publicación.



En 2020, las cifras enviadas a estas entidades alcanzaron desde los 20 mil a los 650 mil dólares con propósitos que van desde la formación de líderes, atención a periodistas y blogueros, promoción de arte y denuncia a supuestas violaciones de derechos humanos.



Según los datos difundidos por la NED, durante ese año se invirtieron más de cinco millones de dólares con ese propósito, a los que hay que sumarles los recursos aportados a las ONGs y fundaciones que no aparecen en el capítulo de Cuba, pero que actúan contra la isla, precisa la fuente.



A esto se añade los fondos canalizados a través de la Usaid y de otras organizaciones similares. Desde el organismo se tilda de «regímenes más autoritarios» a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países abiertamente agredidos a través de la red de fundaciones y de ONG que tiene esta entidad.



Al mismo tiempo, estas naciones fueron difamadas desde los medios de comunicación también financiados a través de estas organizaciones o de otras similares, rechaza el texto. Durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, las administraciones de Donald Trump y Joe Biden profundizaron el bloqueo con nuevas medidas, recuerda el análisis.



Esta política impidió la entrada de medicamentos, respiradores, combustible y recursos económicos para enfrentar la crisis provocada por la COVID-19 en la mayor isla de las Antillas, reseña PL. En ese marco, se fomentaron además protestas para desestabilizar al Gobierno e intentar así darle a la isla el golpe final un nuevo intento fallido que generó malestar y sufrimiento en el pueblo cubano, pero que no logró doblegarlo.