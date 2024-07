Salud Mental: 89 % de la población venezolana siente desconfianza hacia los demás, alerta estudio

Credito: VF

08-07-24.-El 89 % de los venezolanos cree que no se puede confiar la mayoría de las personas y al menos el 62 % está seguro de que la gente se aprovecharía de ellos si tuviese oportunidad, arrojó el más reciente estudio de PsicoData Venezuela, llevado a cabo por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).



"Los mayores de 65 años son quienes más confían (18%) y los que menos, las personas entre 35 a 44 años (8%)", señala el informe final.



El estudio apunta también que 87,8 % de los los encuestados para este trabajo indicaron que, ante algún problema o situación crítica, sienten apoyo de su familia y 72,8 % señaló a sus amigos.



Con este estudio, la Ucab busca mostrar un retrato psicosocial de la población del país, que sigue siendo renuente a abrirle espacio a la salud mental en la cotidianidad. En esta oportunidad, solo el 9,65 % de los encuestados aseguró que acudió a atención psicológica-psiquiátrica en los últimos dos años.



Los resultados fueron presentados el 2 de julio en la sede de la institución en Caracas. Durante el evento, Danny Socorro, director de la Escuela de Psicología informó que se tomó una muestra de 2.000 personas, 500 más que el año pasado.



Al menos 41 % de los entrevistados por PsicoData afirma que le da miedo dar su opinión en grupos desconocidos, porque "no sabe quién puede estar escuchando". Asimismo, 57 % siente temor de lo que puedan hacer con su información personal.



Sobre la ansiedad y depresión, 49% aseguró que sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño, 36% dijo que se ha sentido constantemente agobiado y en tensión y 31% ha sentido que no puede superar sus dificultades.



Sobre la desesperanza, 44 % de la población opina que el futuro le parece desesperanzador y no cree que las cosas estén cambiando para mejor. En esta misma línea, 41% casi nunca espera que las cosas salgan como ellos quieren.



La Escuela de Psicología ofreció una serie de recomendaciones al Estado para abordar los datos presentados el 2 de julio, entre ellas la elaboración de políticas públicas para hacer frente a los medidos indicadores de vulnerabilidad psicosocial, establecer programas de primeros auxilios psicológicos en las instituciones y formar al venezolano como un agente activo en la gestión de su salud mental.



"Urge pasar de la salud mental como un asunto personal y privado (donde predominan el estigma y los tabúes) a ser tratado y valorado como un tema de salud pública en todas las instancias de la sociedad venezolana", apuntó PsicoData.

