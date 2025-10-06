Llamado a la Alcaldesa de Araure: Aún el servicio de Aseo urbano está deficiente

Las comunidades en la ciudad de Araure se siguen preguntando que ha pasado con el servicio de Aseo urbano el cual sigue observando algunas deficiencia a pesar que han solventado en 50% los problemas de los camiones.

Hasta la fecha no vemos a la Alcaldesa Prof. Celeste Rodríguez decir por redes sociales el porqué ha cambiado el horario de recolección en algunos urbanismos y para la muestra la comunidad de Villas del Pilar desde más de un año los camiones al parecer no tienen un horario fijo en comenzar los días miércoles.

En las últimos meses se observa como las unidades pasan en altas horas de la madrugada lo que ha llevado que en las calles que tienen portones los camiones no pueden entrar por obvias razones es de pensar que pretende la sra. Alcaldesa que los habitantes se desvelen, quizás eso poco le interesa.

Cada día que pasa los Ararureños nos preguntamos porque no aclarar, porque no dicen nada sobre el servicio de Aseo urbano, todo este panorama lleva a pensar que la idea del recoger la basura de madrugada hace especular sobre si en verdad los camiones están operativos en un 100% a parte desde que el sr. Primitivo fue al Alcalde fue cuando llegaron las compactadoras porque en honor a la verdad no había camiones o todos estaban abandonados cuando la Prof. Nubia Cupare fue Alcaldesa.

El servicio del aseo urbano es unas las deficiencias de las Alcaldía a nivel nacional pero si le sumamos que no aclaran la situación real todo se vuelve más complejo pues ese horario nocturno a la larga perjudica la operatividad de los camiones, a parte que creo que la calidad del gasoil esta dañando los motores, ojalá que el problema de ese cambio de horario no sea por falta de personal.

La otra pregunta que uno se hace es si ese horario nocturno será igual para los centros comerciales o más bien estos le están exigiendo a la Alcaldía recoger la basura en el día sacrificando algunos urbanismo.

En Villas del Pilar cuando los camiones no hacen su recorrido completo la basura amanece al frente de las casas lo que aprovechan los perros y gatos para hacer desastre a parte de la carencia de sentido común en algunos sector conlleva a botar los desperdicios en terrenos adyacentes a los tanques de agua ocasionando malestar en algunos sectores, yo recomiendo a la Sra. Alcaldesa crear un proyecto de contenedores y ubicarlo en sitios adecuados.

Araure no tiene los mejores servicios públicos a pesar que el sr. Gobernador en su pasada memoria y cuenta mencionó que Portuguesa es la ciudad más limpia etc... lamentablemente no es así pues a parte del problema del aseo urbano Villas del Pilar parece un arbolito de navidad por los frecuentes bajones.

No se que irá a pasar con el servicio de Aseo urbano en Araure Lo cierto es que desde hace más de 10 años no incorporan nuevas unidades compactadoras y creo que ese es problema pocas unidades para satisfacer toda la ciudad o quizás el objetivo sea eso crear necesidades para luego decir que en Portuguesa "existen gente que resuelve y que el compromiso es contigo"