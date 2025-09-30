Alerta en Portuguesa por presunta intoxicación en escuela Guanare

La emergencia se presentó en la Escuela Básica Diego Ibarra del Toro del estado Portuguesa

30 de septiembre de 2025.- Un presunto caso de intoxicación masiva se registró este martes en la Escuela Básica Diego Ibarra del Toro, ubicada en Guanare, estado Portuguesa, donde varios niños presentaron síntomas como vómitos, mareos y dolor de cabeza.



Alumnos con edades comprendidas entre los 5, 8 y 9 años fueron traslados al ambulatorio Noel Barazarte, el más cercano, donde recibieron atención médica y fueron estabilizados, tras ser diagnosticados con síndrome emético y síncope.



Una comisión de Protección Civil se presentó en el plantel luego de que la directora reportara la situación, posiblemente derivada de un fuerte olor percibido en las primeras horas del día, lo que también provocó un cuadro de hipertensión a una trabajadora del área administrativa.



Los funcionarios supervisaron las instalaciones escolares, evaluaron los signos vitales de alumnos que aún manifestaban síntomas y, de acuerdo con el boletín oficial, verificaron que «no había presencia de olores fuertes o sustancias peligrosas».



Tras el recorrido y en coordinación con las autoridades educativas se autorizó el retiro de los estudiantes. Protección Civil aseguró en su canal de Telegram que hará monitoreo a la situación «para asegurar un ambiente seguro para todos los estudiantes».