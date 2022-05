Guárico: Denuncian impago de varias quincenas a 1.800 trabajadores sanitarios

Trabajadores sanitarios exigen que la situación con su quincena sea resuelta de inmediato Credito: RFA

10-05-22.-Trabajadores pertenecientes a las nóminas de la Dirección de Salud del estado Guárico siguen denunciando la falta de pago y deudas atrasadas que perjudica a más 1.800 empleados en toda la entidad.



María Enrique, trabajadora de la Dirección de Salud del estado Guárico, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que desde hace dos meses se descubrieron hechos de corrupción en esta institución y los pagos se retrasaron.



«Ya tenemos varias quincenas padeciendo de la problemática de la cuestión del pago, en cada pago hay una novedad diferente y no dan repuesta concretas», dijo.



Enrique detalló que el día lunes 2 de mayo se reunieron con las autoridades de la Dirección de Salud del estado Guárico y les prometieron que se le cancelarían las deudas pendientes.



«Nos pidieron una prórroga que entre el día jueves y viernes seria cancelada la totalidad de los trabajadores que quedaron por fuera», agregó.



La trabajadora de la Dirección de Salud señaló que este lunes 9 de mayo se volvieron a reunir con las autoridades y la repuesta fue que esta semana sí le realizarían el pago.



«Me entregaron un papel desglosado de qué es lo que han pagado, que no es responsabilidad de ellos, que tenemos que seguir esperando entre jueves y viernes. Si nos han cancelado la primera quincena, pero ya el viernes es otra quincena, no podemos contar con otra quincena», dijo.



Enrique exigió repuesta sobre esta situación que perjudica a padres de familias que dependen de este sustento para sus hogares.



«Nosotros queremos pedirle a las autoridades con competencia, al gobernador (de Guárico), José Vásquez, que tome cartas en el asunto, que nos resuelva lo del pago o que ponga una gente competente para trabajar aquí, porque nosotros seguimos trabajando, queremos repuesta inmediata», afirmó.



Por su parte, Gisela Ribas, quien trabaja de portera en el hospital Israel Ranuarez Balza de San Juan, denunció que ella recibió de pago solo 165 bolívares y todavía no le han cancelado los bonos nocturnos, fin de semana y feriados.



«El cálculo es de 800 o 900 (bolívares), porque ese es un pago de fin de semana, días feriados porque trabajamos los domingos, los días que los jefes están descansando uno está trabajando», detalló Ribas.



En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades regionales para que se solucione el pago a los trabajadores de salud a tiempo y que sea de acuerdo a lo que refleja las tablas salariales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 336 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/guarico-denuncian-impago-de-varias-quincenas-a-1-800-sanitarios/)