Plataforma opositora acusa al CNE de no cumplir con su “atropellado” cronograma electoral

16-03-24.-La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acusó este viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) de incumplir con el cronograma electoral de cara a los comicios del 28 de julio y el cual califican de “atropellado”.“En el atropellado cronograma electoral aprobado por el CNE y que aún no ha sido publicado en la Gaceta Electoral tal y como legalmente corresponde, crearon por primera vez de manera ilegal una actividad denominada “Decisión de estatus de las organizaciones con fines políticos validadas para postular” (actividad 12), que debió ser aprobada el día de ayer jueves 14 y que hasta el momento no ha sido aprobada”, precisó el bloque opositor.En ese sentido, denunciaron que el poder electoral no cumplió con dicho cronograma. Asimismo, exigieron “que se respete la ley competente. Y se habiliten de inmediato a todas las organizaciones con fines políticos sin ningún tipo de sesgo”.“El CNE viola su propio cronograma al no haber aprobado aún el instructivo para el operativo especial del Registro Electoral”, acotó la PUD. Además, manifestaron que el CNE sigue “sin formalizar las invitaciones a los observadores internacionales”.“A esto se suma que la auditoría al software Sioes, prevista para hoy (actividad 20), ha sido reprogramada”, revelaron.Por último, enfatizó la Plataforma Unitaria que los venezolanos quieren votar “y no existirá maniobra alguna que impida la expresión del deseo mayoritario de cambio”.*Con información de Sumarium