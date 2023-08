(VIDEO) Capriles rechaza planes violentos de Ledezma y María Corina: “¿Vamos a repetir fracasos?”

Este martes, el candidato a las elecciones primarias por el partido Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, repudió cualquier llamado a la violencia, desobediencia civil e insurrección militar que intenten promover otros dirigentes opositores como la inhabilitada María Corina Machado o el prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma.

"Nosotros no estamos ahí. No estoy de acuerdo y rechazo cualquier otro intento de volver a llevarnos a lo que ya sabemos y a lo que ya vivimos", indicó durante una rueda de prensa.

Seguidamente, Capriles rechazó que representantes opositores como Ledezma y María Corina insistan en acciones violentas alejadas del camino democrático. De hecho criticó que el exalcalde de Caracas promueva una llamada "rebelión" cuando él se encuentra fuera del país y desconoce la realidad de los venezolanos.

"Por ahí oigo la palabra rebelión. ¿Cuál rebelión? ¿Llamando a la rebelión desde Madrid? ¿Se va a venir para acá? No vamos a pegarnos con la misma piedra (…) Yo frente a esa declaración reafirmo nuestro camino que son las elecciones y de ahí no nos va a sacar nadie. No hay otro camino. El que quiera otro camino que se lo explique a la gente, yo reafirmo el nuestro", aseveró.

Pide no politizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Asimismo, afirmó que las elecciones primarias no se verán afectadas por las provocaciones de algunos sectores. Indicó que el pueblo de Venezuela no necesita "consignas vacías ni voluntarismo", que a su juicio llevarán a repetir fracasos.

Por último, se refirió a las afirmaciones de su contrincante en las primarias María Corina, quien asegura que se ha reunido con militares activos y retirados. Sobre este punto, pidió que se dejara de intentar polarizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para favorecer a un sector político.

"Ya basta de utilizar a la Fuerza Armada para un tema de polarizar. Si los militares están de este lado o de aquel lado. La Fuerza Armada es de todos los venezolanos y tiene una tarea que está colocada en la Constitución", concluyó.