(VIDEO) Diputado Vielma Mora: “El sector privado se dio cuenta que el gran enemigo es la oposición”

El diputado de la Comisión de Finanzas a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Vielma Mora, durante el podcast "Hablando Claro" de la agencia Venezuela News, afirmó que el sector privado ha "sufrido en carne propia el ataque contra sus economías, y se han dado cuenta que nuestro gran enemigo es la oposición venezolana".



Recordó que en el pasado, Fedecámaras, Fedeindustrias y otros gremios empresariales, se prestaron para el saboteo al país, aún y cuando recibían un importante apoyo a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).



"Cadivi en su mejor época entregó 54 mil millones de dólares al sector privado de Venezuela", dijo el diputado de la AN, al tiempo que indicó que los empresarios privados del país se han visto también afectados por las sanciones perpetradas por el imperio de los Estados Unidos en alianza con la oposición venezolana.



"El nuevo sector empresarial que ha sido golpeado en iguales condiciones, que no pueden hacer transacciones financieras, que le han quitado sus cuentas en el extranjero, ellos mejor que yo, pueden explicar el tema que implica una medida coercitiva unilateral contra un país".



Fenómeno de la inflación



El parlamentario explicó que el fenómeno de la inflación sigue afectando al país, y en este caso, señaló que es promovido por sectores de oposición, en medio de la campaña para elegir candidatos presidenciales.



"Ellos son para mi los que le han hecho daño al país. Hacen todo lo posible para dinamizar una política económica contraria y que le haga un daño terrible (al país) porque su mensaje político es engañar al pueblo".



Gobierno combate el bloqueo y las sanciones



Haciendo referencia a las sanciones y bloqueos contra Venezuela, Vielma Mora precisó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha buscado soluciones para estabilizar y proteger al pueblo venezolano. "El gobierno ha colocado las herramientas, ha buscado las condiciones más favorables para poder luchar, maniobrar contra el bloqueo".



Asimismo, indicó que esta lucha le ha costado al gobierno el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, quien al día de hoy tiene mil 147 días de rapto y 656 días de secuestro en los Estados Unidos.

"Nos ha costado un diplomático preso en los Estados Unidos, que fue primero detenido sin ningún tipo de delito y violando todas las normas internacionales, que es el señor Alex Saab, eso hay que recordarlo siempre".

Asimismo, ratificó que el fin de las sanciones se dará cuando el Gobierno y la oposición venezolana establezcan en conjunto, un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para que sepa que: "su visión, que su tarea de acabar el país no la van a a lograr. Que la única forma de poder compartir los productos que salgan del petróleo y del gas, es eliminando las sanciones".

Usar las herramientas del capitalismo

Vielma Mora ratificó que la revolución se "mantiene a la izquierda", pero que se pueden utilizar las "herramientas del capital, para poder en socialismo, salir adelante".

Indicó que, en el mundo hay sistemas económicos exitosos como el de China o Sudáfrica, que se identifican ideológicamente con la izquierda, y se interconectan con un sistema económico global.