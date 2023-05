Petro confirmó que regresará a Venezuela para reunirse con el presidente Maduro y miembros de la oposición

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que viajará nuevamente a Venezuela para reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro y los miembros de la oposición con el objetivo de "buscar avances concretos" en las negociaciones, que iniciaron hace una semana en Bogotá.



Aunque no especificó una fecha, el mandatario del vecino país reiteró que el acuerdo "va sobre dos rieles".



"El cronograma electoral con garantías y en el otro el desmonte paulatino de sanciones. ¿Cuál primero, cuál después? Está por discutirse. Eso fue aceptado por Venezuela, eso fue aceptado por Estados Unidos, eso fue aceptado por la oposición venezolana. Ahora me seguiré reuniendo con ellos. Habrá que ir otra vez a hablar con Maduro y ver si de esta nueva plataforma podemos tener avances concretos", señaló el mandatario neogranadino durante una entrevista ofrecida a W Radio desde España.



Días antes de llevarse a cabo la Conferencia sobre Venezuela en Bogotá, los presidente Petro y Maduro se reunieron para conversar distintos temas, varios días después el Jefe de Estado colombiano recibió a varios representantes de la oposición en Bogotá.



Cabe destacar que la Conferencia participaron delegaciones de 20 países, sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo concreto. Las peticiones siguen siendo elecciones libres y transparentes en 2024, así como que se cumpla con lo pactado en México, donde la oposición se había comprometido en entregar al Gobierno 3 mil millones de dólares y no se realizó. Otra petición importante realizada por Miraflores fue el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, por parte de Estados Unidos y sus países aliados.



Petro reiteró que EEUU aceptó en Bogotá desmonte progresivo de sanciones a Venezuela



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que Estados Unidos aceptó desmontar paulatinamente las sanciones contra Venezuela en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, efectuada en Bogotá.



Tras su llegada a Madrid, capital de España, el Mandatario colombiano informó que sostendrá reuniones con los actores venezolanos para buscar «avances concretos».



"Lo que se quería era destrabar las reuniones en México. Habían llegado a un acuerdo de 3 mil millones de dólares entre oposición y gobierno de Venezuela que no se cumplió", declaró Petro a la W Radio.



Asimismo, recordó que en la cumbre de Bogotá, realzada el pasado 25 de abril, se acordó, por un lado, el cronograma electoral con garantías, y por el otro el desmonte paulatino de sanciones y que EE. UU. aceptó.



Este martes, el presidente Petro aterrizó en España, en su primera visita oficial, con el objetivo de robustecer las relaciones bilaterales. Además de abordar el proceso de paz en la nación latinoamericana.

Con información de El Universal / Venezuela News