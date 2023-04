(VIDEOS) Gobierno colombiano manifestó que la Conferencia Internacional debe acelerar un acuerdo entre venezolanos y eliminación de sanciones

El gobierno de Colombia recalcó que los alcances de cualquier solución al diálogo en Venezuela deben ser, especialmente, en lo concerniente al levantamiento de sanciones y un cronograma electoral.



De esta manera el Ejecutivo de Gustavo Petro, a través de su canciller Álvaro Leyva, precisó que cualquier acuerdo entre las partes involucradas debe realizarse entre venezolanos.



"Es un acuerdo que tiene que ser entre venezolanos que implica naturalmente un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo. Estamos en una búsqueda de soluciones", aseguró el canciller Álvaro Leyva.



Leyva habló al concluir la reunión que él y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron en la noche en la residencia presidencial de Hato Grande, cercana a Bogotá, con una delegación de la oposición venezolana para preparar la reunión del 25 de abril, que llevará a cabo para impulsar el diálogo político que se inició en México el año pasado.



"Estamos en vísperas de la gran conferencia en la que 20 países hablarán sobre Venezuela y cada uno expresará lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos, lo que implica naturalmente un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo", manifestó el canciller.





"No es fácil pero no vamos a eludir ese compromiso; queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que yo tengo el pálpito de que se va a dar. El momento es este, no hay otro, y por eso lo queremos hacer de forma acelerada, la coyuntura está dada", agregó.El canciller dijo además que al plantearse un acuerdo "estamos hablando de unas elecciones del próximo año (...) y dependiendo de lo que salga en esas elecciones viene otro proceso electoral en 2025 que tiene que ver con cuerpos colegiados y todas aquellas elecciones de asambleas, concejos y gobernaciones".Las declaraciones del canciller Leyva, fueron ofrecidas al finalizar el encuentro con la delegación de la Plataforma Unitaria.Cabe recordar que en esta reunión estuvo presente el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, y otros representantes de un sector de la oposición como Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Dicho encuentro es antesala a la Conferencia Internacional el próximo 25 de abril, a la que asistirán 20 países para avanzar en el diálogo, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.Uno de los temas más neurálgicos que se exponen sobre la mesa es el levantamiento de sanciones unilaterales impuesta por Washington y sus aliados. Medias impositivas, alentadas en su momento por la propia oposición, bajo el llamado interinato del opositor Juan Guaidó.Con información de Agencias / Venezuela News.

