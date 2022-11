(VIDEO) Embajador Benedetti reiteró opinión sobre Guaidó: «Siempre me pareció un pendejo»

Este martes el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, afirmó que el dirigente opositor Juan Guaidó siempre le pareció «un pendejo».



Durante una entrevista con el portal Efecto Cocuyo, el diplomático narró los ataques que recibió de la oposición cuando tomó posesión de su cargo. Aclaró que a pesar de eso, siempre ha manifestado sus intenciones por apoyar «en lo que se le pida».



«Yo he estado dispuesto a colaborar en lo que se me pida de lado y lado. La oposición no se me ha acercado, al contrario cuando me designaron como embajador, Guaidó me echó vaina», contó.



Seguidamente, reiteró que también aceptaría reunirse con cualquier sector que quiera conversar con él. «Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo con que me reúna con los dos lados», remarcó.



Respecto a Guaidó, Benedetti aseguró que recibió varios ataques por parte del dirigente opositor, pero no le dio mayor importancia. «Cuando yo llegué a Caracas dije que él no era nadie. Siempre me pareció un pendejo«.



Igualmente el diplomático mencionó la desunión que persiste en la oposición, según dijo «son como 20 opositores y todos se creen jefes».



Entre otros temas, el embajador destacó que «todo ha sido positivo» en el restablecimiento de vínculos con la nación bolivariana. Añadió que «se han abierto los canales de forma impensable». Asimismo, informó que un «80% de los colombianos considera muy bueno haber abierto otra vez las relaciones con Venezuela».



Además aclaró que Colombia no le pide permiso a Estados Unidos (EEUU) para los temas relacionados con Caracas. «Lo que yo he tratado de hacer, porque finalmente EEUU es poderoso en el mundo y todos los sabemos, es que si algo se va a desarrollar con Venezuela, ellos estén atentos», sentenció.



Finalmente, rechazó las acusaciones que se han formulado contra Venezuela sobre una presunta violación de derechos humanos. Aseveró que «más violaciones de DDHH hay en su país».