Diosdado Cabello revela si habrá o no primarias opositoras

La oposición venezolana estaría planificando no celebrar finalmente elecciones primarias que permitan definir a un candidato único para las presidenciales, pautadas para el año 2024. En cambio, estaría intentando elegir a un abanderado o abanderada a través de un «consenso». Así lo aseguró este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en la edición de su programa semanal Con el Mazo Dando.



«No va a haber elecciones, lo que quieren es hacer un consenso. Y todos dicen: ‘No, elecciones no, nos ponemos de acuerdo entre nosotros’. No le comenten a nadie, pero eso lo escuché yo», dijo el también diputado a la Asamblea Nacional (AN).



«Ellos dicen que harán primarias en junio, pero y si las elecciones (presidenciales) se hacen antes?», se preguntó nuevamente Diosdado Cabello.



Luego dijo que apenas tres opciones se evalúan en ese «consenso» al que espera llegar la derecha. «Les voy a decir algo, para el consenso ese solo están considerando tres nombres, tres. No se los voy a decir, eso sí que no se los voy a decir. Los demás, como dice la gaceta, no tienen chance».



El pasado viernes, Cabello dijo en el acto de juramentación de los liderazgos de base de la tolda electos en el estado Apure (Llanos), dejó abierta la posibilidad de que las elecciones presidenciales se celebren antes de que la oposición logre concretar sus primarias para elegir candidatura única.



«Por cierto, los escuálidos andan de infarto, andan asustados porque y que están organizando primarias. ¿Y si las elecciones son antes de que hagan las primarias? Se quedan sin el chivo y sin el mecate», expresó. «Mientras tanto nosotros seguimos trabajando, organizando, uniendo y sumando». Es así que instó a construir «una sólida estructura política y social capaz de llegar a cualquier rincón de la patria».