SuperCable cesa operaciones a partir de este #18Ago: "Servicio de televisión por suscripción será desconectado"

19-08-25.-La compañía venezolana de televisión por cable, SuperCable, informó que cesará operaciones a partir de este 18 de agosto de 2025, lo que significa que «el servicio de televisión por suscripción será desconectado».

A través de un comunicado enviado a sus clientes por correo electrónico, precisó que cumple con la orden emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Es importante puntualizar que la empresa también desconectará el servicio de Internet por fibra óptica que ofrece a sus clientes.

«Antes que nada, queremos agradecerle sinceramente por su confianza y lealtad a lo largo de estos años. Usted ha sido parte fundamental de nuestra historia, y gracias a su preferencia, hemos trabajado con dedicación para ofrecerle el mejor servicio del mercado», sumó.

SuperCable acotó que esta situación puede afectar la rutina diaria de los clientes, por lo que «esta preocupación nos llevó a revisar cuidadosamente las opciones disponibles en su zona y hemos constatado que usted tiene a su disposición operadores que ofrecen un servicio de gran calidad de forma tal que pueda continuar disfrutando de conectividad si así usted lo desea».

«Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud. Gracias por permitirnos entrar en su hogar, por cada momento compartido, y por ser un suscriptor ejemplar», finalizó la misiva.