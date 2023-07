Espacio Público: Entre enero y junio se registraron 217 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

09-07-23.-Al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela entre enero y junio de 2023, una disminución de 7% respecto a 2021, según la ONG Espacio publico que publicó su informe más reciente el jueves.Un promedio de 1.2 ataques por día contra el ejercicio del periodismo o el derecho a la protesta.En junio, la organización no gubernamental documentó 42 agresiones -principalmente actos de intimidación y amenazas contra periodistas y ciudadanos-, que Se suman a otros 51 registrados en mayo y a los 124 acumulados durante el primer cuatrimestreaunque, explicó a la agencia de noticias EFE la ONG, se reportaron 16 casos ocurridos en este período y se sumaron al total tardío, por lo que no fueron reflejados en el informe correspondiente.“Las principales víctimas en junio fueron particulares y periodistas”, dice el informe que da cuenta de “11 detenciones por ejercer la libertad de expresión“, entre ellos tres trabajadores publicos un sector que ha protagonizado decenas de protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales.En cuanto a los perpetradores, “20 están directamente relacionados con el Estado“, cual incluye 10 fuerzas de seguridad -cuyos nombres no fueron expuestos en la carta- siete instituciones y tres funcionarios, “junto a un grupo de victimarios afines” al gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).Entre los casos señalados por Espacio Público, el detención de dos productores agrícolas que, en señal de protesta, arrojaron sus cultivos al río por falta de combustible para transportarlos a los mercados, hecho que fue calificado de “sabotaje” por la Fiscalía.Ambos fueron liberados en menos de 72 horas.Además, La ONG destacó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio CaracasRadio (RCR)la emisora ​​más antigua del país, después de 93 años, debido a la “imposibilidad económica de mantener operaciones digitales”, ya que funcionaban únicamente a través de la web desde abril de 2019, cuando el Estado no renovó la concesión del espectro tradicional.(Con información de EFE)