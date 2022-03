Usuarios de Simple TV reportaron que señal de RT salió del aire

Este miércoles usuarios de la operadora de televisión satelital SimpleTV reportaron que salió del aire la señal del canal ruso, Russia Today (RT).



Los usuarios reportaron que al sintonizar el canal 709 la pantalla permanece en negro.

La operadora de satélites Intelsat, con sedes en Luxemburgo y Estados Unidos, desincorporó el canal RT de sus sistemas Intelsat-21 e IS-35e, lo que dejó esta señal del Estado ruso fuera de la Televisión Digital Abierta (TDA) y de la televisión satelital abierta (FTA, por sus siglas en inglés) de Venezuela desde el mediodía hasta varias horas después. Reseñó el portal de noticias Sumarium.En este sentido, las cableoperadoras por suscripción en Venezuela no pudieron mantener la señal de RT hasta que el canal comenzó a emitir desde el satélite Express AM8, también propiedad de Rusia.Por su parte, SimpleTV se quedó sin el canal ruso luego de que la argentina DirecTV Latin America —principal proveedor de SimpleTV— sacara del aire igualmente dicha señal.Debido a las fuertes restricciones a medios de comunicación rusos que han afectado también a la versión de RT en español, en varios países los programas del canal ya no están disponibles debido a la masiva retirada de la señal de RT.Como medida de precaución, RT en Español cambió este miércoles de satélite para emitir en América Latina.Se desconoce si la razón del corte de la transmisión tiene que ver con problemas técnicos u otra razón ya que la empresa SimpleTV no ha informado públicamente sobre lo ocurrido.