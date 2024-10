Trabajadores en El Salvador reclaman derechos

Trabajadores salvadoreños se movilizan por sus derechos

20 de octubre de 2024.- Cientos de trabajadores, sindicalistas, personal de salud y maestros marcharon hoy en El Salvador en reclamo de sus derechos laborales presuntamente violados en el plan de presupuesto 2025.



La gran marcha recorrió desde el redondel El Salvador del Mundo hasta el parque Cuscatlán, trayecto en el cual se sumaron agrupaciones políticas como el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), cuyos dirigentes dijeron acompañan al pueblo en sus luchas.



Consignas como “los derechos no se negocian”, “fondos para las universidades”, “El maestro marchando está enseñando”, acompañaron la manifestación pacífica de los sectores de educación y salud.



Los trabajadores del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), entre otras organizaciones, manifestaron su rechazo a una serie de medidas que vienen establecidas en el proyecto del Presupuesto General del Estado 2025.



“Que en el Presupuesto General de la Nación 2025 presentado a la Asamblea Legislativa por parte del ministro de Hacienda (Gerson Posada) se suspenden los incrementos y nivelaciones salariales, no habrá plazas nuevas y se congelan los escalafones de Salud y Educación”, indicó un comunicado.



Los participantes en la protesta se pronunciaron por revertir la propuesta de Hacienda, mientras algunos denunciaron los incrementos de gastos en defensa y seguridad.



Según el MDCT, el gobierno debe revisar la propuesta del Presupuesto General del Estado para el 2025, la cual, indicaron, “debe ser corregida de manera que los trabajadores no seamos afectados directamente por las medidas de austeridad planteadas por el ministro de Hacienda”.



El presupuesto fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre pasado y está en estudio en la Comisión de Hacienda, mientras se acrecienta el descontento de algunos sectores.



Por su parte, el presidente del legislativo, Ernesto Castro, declaró esta semana que “Nosotros vamos a apoyar la propuesta del Ejecutivo”, y reconoció el derecho de los trabajadores a expresarse.