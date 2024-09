Marchan en Argentina a 48 años de La Noche de los Lápices

Argentina marcha a 48 años de La Noche de los Lápices

16 de septiembre de 2024.- Jóvenes e integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharán hoy en varias ciudades de Argentina para recordar a las víctimas de La Noche de los Lápices, durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).



Las manifestaciones comenzarán a las 14:00, hora local, en esta capital, La Plata, Rosario, Trelew y Córdoba, y los participantes exigirán cárcel común para los genocidas y garantías de una educación digna para todos.



El 16 de septiembre de 1976 y en días posteriores, estudiantes de 18 años de edad y menos fueron secuestrados, torturados y asesinados en La Plata por miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires.



La mayoría de los muchachos formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación perteneciente al peronismo de izquierda, y de la Juventud Guevarista, una rama del Partido Revolucionario de los Trabajadores.



Algunos de ellos habían participado un año antes en movilizaciones para reclamar el Boleto Estudiantil Secundario.



Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz sobrevivieron a aquel hecho, considerado como terrorismo de Estado.



Continúan desaparecidos Claudia Falcone, Francisco López, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha.



Desde 2014, en esta fecha se conmemora el Día Nacional de la Juventud.



Este año, el aniversario de ese suceso adquiere especial significado debido al resurgimiento de posturas negacionistas defendidas desde el Gobierno de Javier Milei, los intentos de algunos legisladores por liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad y la decisión del presidente de vetar una ley para aumentar los presupuestos de las universidades públicas.



Siempre está el recuerdo de los chicos desaparecidos. Tenían entre 14 y 17 años, y no les dieron la posibilidad de vivir, declaró recientemente al diario Página 12 Moler, quien sobrevivió a ese hecho.



A medida que pasan los años, tomas conciencia de la magnitud de lo ocurrido. También está la solidaridad para los seres queridos. Es importante remarcar que los cuerpos de nuestros compañeros no están y quienes saben dónde se encuentran no lo dicen. Es un delito que se sigue cometiendo, añadió.



La Noche de los Lápices no fue, sigue siendo. Es importante explicar esto ante la cantidad de noticias que quieren sembrar dudas o negar todo. (…) La consigna del Nunca Más tuvo un alcance hasta un determinado momento y hoy está deteriorada, como se vio con el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández. Por eso, es necesario construir un nuevo pacto social y político, apuntó.