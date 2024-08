Reino Unido: manifestaciones antirracistas en varias ciudades

Manifestantes antirracistas en las calles de Londres

10 de agosto de 2024.- Miles de británicos participaron en una manifestación antirracista en rechazo a los disturbios de extrema derecha que sacudieron a Reino Unido durante una semana.



Al final de una semana marcada por una respuesta judicial firme y una primera ola de manifestaciones antirracistas con nuevas protestas en numerosas ciudades denunciando la violencia xenófoba e islamófobica.



La más importante de las manifestaciones reunió unas 15.000 personas en Belfast, capital de Irlanda del Norte, donde la policía registró varios actos calificados como racistas esta semana.



Una mezquita en Newtownards, al este de Belfast, fue atacada por un cóctel molotov -que no estaba encendido- y vandalizada. La policía trata el incidente como un delito racista.



Se informó de concentraciones con cientos de personas en todo Reino Unido: Newcastle y Manchester (norte de Inglaterra), Cardiff (Gales), Glasgow y Edimburgo (Escocia).



En Londres cerca de un millar de personas se reunieron frente a la sede del partido antinmigración y antisistema Reform UK, con pancartas que decían "No al racismo, no al odio", sin que se produjeran incidentes.



Los disturbios fueron los peores en Reino Unido desde 2011 y tuvieron como objetivo principal mezquitas y centros de alojamiento para migrantes.



Estallaron tras el ataque con cuchillo que costó la vida a tres niñas el 29 de julio en Southport (noroeste de Inglaterra), en medio de rumores en línea, en parte desmentidos, sobre el origen del sospechoso, un adolescente de 17 años.



Las autoridades atribuyen la calma de los últimos cinco días a la respuesta judicial firme, con más de 700 arrestos, 300 imputaciones y primeras condenas a prisión para los alborotadores y personas que incitaron a la violencia vía internet.



El rey Carlos III, hasta entonces en silencio, agradeció a la policía por su acción ante "la delincuencia de unos pocos", elogiando "el espíritu de solidaridad y a compasión" de aquellos que se opusieron a ello.