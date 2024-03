Suecia: Greta Thunberg se une a la protesta climática que bloquea el parlamento

Greta Thunberg se une a los activistas climáticos que bloquean el parlamento sueco

11 de marzo de 2024.- Greta Thunberg acusó a Suecia de ser “muy buena en el lavado verde” mientras organizaba una protesta junto con otros 50 activistas frente al parlamento de su país de origen.



Los activistas, que, según ella, actuaban como un grupo de individuos preocupados, en su mayoría jóvenes, en lugar de representar a una organización en particular, se sentaron frente a la entrada principal de los edificios gubernamentales de Suecia en Estocolmo el lunes por la mañana en un intento de impedir que los políticos llegaran a trabajar.



La acción se produjo en un día de gran importancia para el gobierno sueco, con el primer ministro, Ulf Kristersson, y numerosas figuras clave en Bruselas para su ceremonia oficial de izamiento de bandera frente a la sede de la OTAN después de convertirse en miembros la semana pasada.



El activista climático de 21 años dijo: “Desafortunadamente, Suecia no es el único país que ignora por completo la crisis climática y no la trata como una emergencia en absoluto. Pero intentar activamente hacer un lavado verde, engañar y mentir para que parezca que están haciendo lo suficiente y que están avanzando en la dirección correcta, cuando en realidad está sucediendo exactamente lo contrario”.



Y añadió: “Suecia en particular es muy buena a la hora de maquillarse de forma ecológica y presentarse como líder climático, cuando tenemos emisiones per cápita muy altas si incluimos todas nuestras emisiones, incluidas las basadas en el consumo y las emisiones biogénicas, etc., y especialmente si analizamos las emisiones históricas. . Así que no somos un líder climático en absoluto”.



El gobierno sueco, una coalición de centro derecha dirigida por el partido Moderado y que depende del apoyo de los Demócratas Suecos de extrema derecha, ha enfrentado fuertes críticas en los últimos meses sobre cómo planea alcanzar los objetivos climáticos acordados con políticas que se espera que aumentar considerablemente las emisiones.



En todo el mundo, dijo Thunberg, “la gente parece ser físicamente incapaz de concentrarse en varias cosas al mismo tiempo”. Y añadió: “Necesitamos poder abordar la crisis climática de una manera que aborde también todas las demás causas fundamentales y asegurarnos de que tengamos una transición justa”.



El objetivo de la protesta del lunes contra la crisis climática y las personas que está matando, dijo Thunberg, era resaltar cómo "la gente en el poder está ignorando a los más afectados, a los activistas, a los jóvenes y a la ciencia". Acusó a los políticos de “dar prioridad a los beneficios económicos a corto plazo”, lo que, según ella, era “sacrificar la vida humana y el planeta en nombre de la codicia”.



Dijo que este tipo de protesta era una novedad en Suecia, aunque se habían producido acciones similares en otros lugares del mundo.



“El movimiento por la justicia climática ha intentado durante décadas transmitir nuestro mensaje y los científicos y las personas más afectadas han estado haciendo sonar la alarma incluso durante más tiempo”, dijo. “Pero las personas en el poder no han escuchado, han estado ignorando y silenciando activamente a quienes hablan”.



A la manifestación también asistieron científicos del clima para mostrar su apoyo.



Se ha contactado a la policía sueca, que se cree que está en la protesta, para solicitar comentarios.