(VIDEOS) ¿Qué se sabe sobre el globo detectado en el espacio aéreo de EEUU?

Esta semana fue marcada por un cruce de acusaciones entre Washington y Pekín, después de que el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., Patrick Ryder, declarara el jueves que habían detectado en territorio estadounidense un globo aerostático chino "de vigilancia", volando a gran altitud.



¿Cómo es?



"El globo se desplaza actualmente a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra", detalló Ryder.



Si bien Ryder no ofreció detalles sobre el tamaño del aparato, otro oficial estadounidense detalló que la subestructura bajo el aparato mide unos 90 pies (27 metros), que equivale aproximadamente a la longitud de tres autobuses, pero el globo es mucho más grande y alto.





Poco después, el vocero afirmó a la prensa que el Departamento de Defensa tiene la certeza de que el objeto volador pertenece a Pekín.

Un oficial estadounidense precisó a CNN que aunque la actual trayectoria de vuelo del globo pasa por "una serie de lugares sensibles", no representa un riesgo significativo para la recopilación de información de inteligencia.



Mientras, una fuente del Pentágono señaló a NBC News que el aparato estratosférico voló desde las islas Aleutianas, en el mar de Bering, y llegó a través de Canadá al estado estadounidense de Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares en la Base Aérea de Malmstrom.



Luego, el globo continuó su viaje por el país norteamericano y se dirigió hacia la Base Aérea Whiteman en Misuri, según el senador Eric Schmitt. Desde el Departamento de Defensa también confirmaron que el objeto flotó sobre la parte central de EE.UU. en dirección este y añadieron que es probable que el globo siga flotando sobre el país durante los próximos días.



Sin embargo, CNN reporta con referencia a un modelo meteorológico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. que el globo podría salir de la costa este del país ya el sábado por la mañana.



Paralelamente, un segundo supuesto globo espía de China fue detectado la noche del viernes sobrevolando Latinoamérica, reportó CNN, citando fuentes del Pentágono. "Estamos viendo reportes de un globo que sobrevuela Latinoamérica. Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino", comentó Ryder.



¿Por qué no lo derribaron?



La cúpula del Pentágono examinó las amenazas que representa la aeronave, pero decidió no derribarlo cinéticamente ante los riesgos de seguridad asociados a una posible caída de escombros, relató un informante a NBC News.



Por otra parte, indicó que EE.UU. tuvo este miércoles "una ventana" para derribar el globo. De hecho, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial incluso envió cazas F-22 Raptors y una aeronave de alerta temprana y control aerotransportado.



"¿Por qué no derribarlo? […] La primera pregunta es si representa una amenaza, amenaza cinética física para las personas en EE.UU. o para la seguridad nacional. Nuestra evaluación es que no", explicó el portavoz del Pentágono.



"El riesgo de derribarlo, incluso si la probabilidad era baja en una zona poco poblada de que los escombros cayeran e hirieran a alguien o dañaran la propiedad, no valía la pena y […] no pudimos reducir el riesgo lo suficiente como para sentirnos cómodos recomendando derribarlo ayer", aseveró.



La decisión de no derribar la aeronave provocó una serie de críticas contra la Administración, acompañadas de la exigencia de actuar de inmediato. Así, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tachó la aparición del globo de "desprecio descarado" a la soberanía de EE.UU. y de "acto desestabilizador que debe ser abordado". Mientras, el expresidente, Donald Trump, instó al Gobierno a derribar la aeronave.



Al mismo tiempo, en redes sociales difundieron videos de una presunta explosión sobre el estado de Montana, donde se encontraba el globo. "Vi un jet pasar muy rápido y luego una explosión en el cielo", escribió una internauta.





Sin embargo, el Pentágono desmintió los rumores y señaló que el globo no ha explotado.Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China informó que el globo despegó del país asiático y es de naturaleza civil. "Se trata de un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos", aclaró este viernes un portavoz de la Cancillería china. Además, explicó que la aeronave "se desvió mucho de su ruta prevista", debido a los fuertes vientos y su capacidad limitada de autodirección.Desde Pekín también denunciaron que algunos funcionarios y medios estadounidenses aprovecharon la situación para denigrar al país asiático. "Algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses lo han exagerado para atacar y desprestigiar a China. La parte china se opone firmemente a ello", afirmó un portavoz de la Cancillería.El organismo subrayó que se trata de una situación de "fuerza mayor", mientras que "China siempre actúa en estricta conformidad con el derecho internacional y respeta la soberanía y la integridad territorial de todos los países".Sin embargo, el Departamento de Defensa de EE.UU. rechazó las afirmaciones de China respecto a que el globo es de naturaleza civil y aseguró que el aparato tiene fines de espionaje. "Sabemos que se trata de un globo de vigilancia", es un aparato "maniobrable y ha cambiado de rumbo", aseveró Ryder.Además, resaltó que Washington había protestado ante Pekín por la "inaceptable" violación de su espacio aéreo y las leyes internacionales.Asimismo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró que pospuso un viaje a China tras el incidente. El jefe de la diplomacia estadounidense le dijo al jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, que el vuelo del globo sobre EE.UU. es un acto "irresponsable" que viola la soberanía del país y el derecho internacional, al tiempo que "socavó" la intención de la visita.La Cancillería estadounidense subrayó que la Casa Blanca sigue "comprometida" con el diálogo diplomático y que Blinken estaría dispuesto a visitar Pekín "en cuanto las condiciones lo permitan".Todavía no está claro por qué Pekín pudo haber enviado sus dos aparatos al continente: uno a Estados Unidos y otro, según precisa Politico, a Costa Rica. Además, se sabe bien que China dispone de satélites capaces de realizar tareas de vigilancia con mayor fiabilidad. Se supone, aunque sin evidencias creíbles, que se lanzaron otros globos similares en distintas partes del mundo, pero solo estos dos han sido detectados por ahora.Andrew Antonio, cofundador de la 'startup' de globos de gran altitud Urban Sky, señaló a Reuters que las corrientes de viento de las que dependen los globos para orientarse en viajes de larga distancia son menos favorables en invierno, lo que sugiere que las intenciones de China podrían no haber sido apuntar a ningún lugar específico de EE.UU.Según el experto, "apuntar específicamente a una determinada base militar con ese globo desde el lanzamiento en China, en enero o febrero, en el hemisferio norte, es muy difícil de hacer, si no imposible". Agregó que la apariencia del aparato sobre EE.UU. podría haber sido el resultado de un experimento fallido, o algún fallo en su sistema de auto-terminación.Por su parte, Dan Jaffe, profesor de química atmosférica en la Universidad de Washington, explicó a AP que la idea de que los vientos llevaron el globo hasta territorio estadounidense es plausible y "totalmente coherente". "El tiempo de tránsito desde China a EE.UU. sería de alrededor de una semana", añadió.A su vez, Dean Cheng, asesor principal del programa sobre China del Instituto de la Paz de Estados Unidos, expresó que el globo parecía deliberadamente provocador. "Es una forma de probar cómo responde la otra parte, no en un sentido militar", destacó.En paralelo, el secretario general de la Asociación Atlántica Española, Juan Antonio del Castillo, aseguró a Antena 3 Noticias que el globo no supone peligro. "La capacidad de maniobra de un globo de esas características es muy limitada, y lo único que puede hacer es subir y bajar llenando y vaciando gas para coger vientos favorables", argumentó.Josh Lipsky, director del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, afirmó a CNN que está claro que EE.UU. quería hacer saber a China que conoce la existencia del globo antes de que Blinken aterrice en China. "Esto pone a los funcionarios chinos en una situación difícil de cara a las reuniones", sostuvo.

