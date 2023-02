(VIDEO) China admite que el dirigible que sobrevuela EEUU le pertenece

03-02-23.-China admitió este viernes que el globo aerostático que sobrevoló Estados Unidos a gran altura le pertenece, después de pedir durante la tarde no "especular" tras las acusaciones lanzadas desde el Pentágono."El dirigible es de China. Es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos", aclaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.Según el comunicado, la aeronave "se desvió mucho de su curso previsto" por culpa de "vientos del oeste y una capacidad limitada de autodirección".La Cancillería en su publicación "lamenta la entrada no intencionada" del dirigible en el espacio aéreo estadounidense y afirma que "continuará comunicándose" con EE.UU. además de asegurar que hará frente a "esta situación inesperada causada por fuerza mayor".Previamente este viernes, la portavoz de Exteriores Mao Ning declaró en rueda de prensa que Pekín estaba "verificando las informaciones de que un globo espía ha estado sobrevolando Estados Unidos", si bien enfatizó en su momento que "China no tiene ninguna intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún estado soberano".El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, aseveró en un comunicado que EE. UU. sigue "de cerca" los movimientos del globo."Una vez que el globo fue detectado, el Gobierno de EE.UU. actuó de inmediato para protegerse frente a la recolección de información delicada" por parte de China, indicó Ryder, quien señaló que no es la primera vez que las autoridades detectan un aparato de este tipo en los últimos años.El anuncio se produce antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, inicie este domingo una visita de dos días a China, en el primer viaje de un titular de Exteriores estadounidense al país asiático desde 2018.El funcionario de Defensa afirmó que tras la detección del globo han estado en contacto con responsables chinos a través de varios canales, como las respectivas embajadas de China y EE.UU. en Washington y Pekín.