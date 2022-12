(VIDEO) AMLO revela que Pedro Castillo solicitó asilo político a México antes de ser detenido

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el recientemente depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó asilo político a México antes de que fuera detenido en Lima.



Durante su conferencia de prensa de este 9 de diciembre, el mexicano reveló que el expresidente peruano le llamó para avisarle de que iba rumbo a la Embajada de México para solicitar asilo político. Sin embargo, dijo, es muy posible que el teléfono del exmandatario ya estuviera intervenido.



López Obrador indicó que, tras la llamada de Pedro Castillo, le pidió al canciller Marcelo Ebrard que diera la instrucción a los diplomáticos mexicanos en Lima de abrir la puerta de la Embajada mexicana al líder peruano.



"Al poco tiempo tomaron la Embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la Embajada. Él [Pedro Castillo] creo que ni siquiera pudo salir", apuntó.



El presidente de México hizo un llamamiento a que se respeten los derechos humanos de Castillo y a que se proteja a la familia del ahora exmandatario peruano.



Lo dicho por López Obrador va en sentido contrario a lo comunicado por el canciller Ebrard, quien aseveró que las autoridades mexicanas se enteraron de la noticia de la detención de Castillo por los medios de comunicación.



"Había una patrulla porque decían que se iba a ir el presidente Castillo a la Embajada, pero la verdad nunca llegó. No sé si esa era su intención", señaló. "Me sorprendió incluso porque no tuvimos conocimiento, no supimos, no tuvimos ningún contacto", aseveró en una entrevista radiofónica con la periodista mexicana Denise Maerker.



Tras la detención de Pedro Castillo, el canciller Ebrard señaló que si el presidente de Perú busca asilo político en México, el país no se opondría.



"Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negarámos", apuntó.



Castillo fue detenido por el Ministerio Público (Fiscalía) para ser procesado por el presunto delito de rebelión luego de intentar cerrar el Parlamento el miércoles 7 de diciembre.



"El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional", indicó la fiscalía a través de un comunicado.



La dependencia se dispone a iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346 del Código Penal).



El organismo lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Según las leyes peruanas, los delitos consignados por la fiscalía pueden tener una pena de hasta 20 años de prisión.