Roger Waters pide a Putin en una carta el fin a la guerra en Ucrania

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y Vladimir Putin Credito: Web

28-09-22.-El músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y muy crítico con la política occidental en Ucrania, envió una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que le pide que ponga fin a la guerra en el país vecino.



"Primero, ¿le gustaría que terminara esta guerra? Si usted responde: 'Sí, por favor'. Eso haría que las cosas fueron mucho más fáciles", señala la misiva colgada por Waters en Facebook.



Waters también le anima a asegurar que no tiene "intereses territoriales" más allá de la seguridad de los rusoparlantes en la anexionada península de Crimea y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.



"Eso también ayudaría. Lo digo porque conozco alguna gente que piensa que usted quiere invadir toda Europa, empezando por Polonia y el resto de los países bálticos. Si es así, ¡que le den!", dijo.



También le instó a "dejar de jugar el peligroso juego del pollo nuclear que los halcones a ambos lados del Atlántico se sienten tan cómodos".



"Por favor, Señor Putin hágame este favor y denos esa garantía", señaló.



El músico asegura en su carta que desde que Rusia "invadiera" Ucrania ha usado su "pequeña influencia" para pedir un alto el fuego y un arreglo diplomático que tenga en cuenta la seguridad de ucranianos y rusos.



Le recuerda que si el jefe del Kremlin quiere que Ucrania sea un Estado neutral, Moscú debería comprometerse a no invadir a nadie "nunca más", y subraya que el hecho de que EE. UU. y la OTAN hayan invadido otros países por "unos pocos barriles de petróleo" no le da derecho a emularlos.



"Su invasión de Ucrania me cogió por sorpresa. Fue un atroz acto de guerra, provocado o no", dijo.



Finalmente, le recuerda que Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano, sí respondió a la carta que le envió.



"Si usted me respondiera, le respetaría enormemente por ello y me lo tomaría como un gesto honorable en la dirección correcta hacia una paz sostenible", concluye Waters.



Lo que no dijo el músico es que Zelenska le replicó, en respuesta a la petición de que su marido acepte negociar con Putin, con que la guerra sólo terminará cuando Rusia renuncie a seguir combatiendo.



"Los ucranianos defienden su país y el futuro de sus hijos. Si renunciamos a la lucha, mañana no existiremos. Usted debe pedir la paz al presidente de otro país", dijo la primera dama ucraniana.



Debido a sus críticas a EE. UU., al que acusó de contribuir al agravamiento de las hostilidades al suministrar armamento pesado a Ucrania, las autoridades polacas cancelaron sus dos conciertos que debía celebrar el próximo año en Cracovia.

