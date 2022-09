Unión Europea denuncia "resultados falsificados" de los seudorreferéndums "ilegales" en Ucrania

28-09-22.-La Unión Europea denunció el miércoles (28.09.2022) los "resultados falsificados" de los seudorreferéndums "ilegales" que Rusia culminó ayer en los territorios ocupados de Ucrania. "Esta es otra violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial, en medio de abusos sistemáticos de los derechos humanos", escribió en Twitter el máximo diplomático del bloque, Josep Borrell.Borrell se hizo eco de una declaración emitida por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el martes por la noche. "Referendos falsos. Resultados falsos. No reconocemos ninguno", dijo en Twitter. Michel respondió después de que funcionarios rusos afirmaron que los votantes de las cuatro regiones ucranianas ocupadas aprobaron abrumadoramente la adhesión a la Federación Rusa. Unos resultados que hoy las autoridades prorrusas, como era de esperar, han confirmado.Kiev y países de todo el mundo denunciaron repetidamente la votación de cinco días en áreas bajo la ley marcial, diciendo que los residentes fueron obligados a votar por temor a su seguridad y que los resultados eran una conclusión inevitable. El canciller alemán ya advirtió también que Alemania no reconocería los resultados. Como siguiente paso, se espera que las administraciones de ocupación designadas por Moscú soliciten formalmente al presidente Vladimir Putin su incorporación al territorio ruso, un proceso que podría culminarse esta misma semana.Putin había enfatizado previamente que los territorios estarían completamente bajo la protección de Rusia, incluido su arsenal nuclear, si los resultados del referéndum mostraban una mayoría a favor de la anexión. Ayer, el expresidente Dmitri Medvedev insistió en que no se trata de un farol.Ucrania pide más ayuda militarEl gobierno ucraniano pidió hoy por eso a Occidente un aumento "significativo" de la ayuda militar. "Ucrania pide a la UE, a la OTAN y al Grupo de los Siete aumentar su presión sobre Rusia inmediatamente y significativamente, incluyendo la imposición de nuevas y duras sanciones, y aumentar significativamente su ayuda militar a Ucrania", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.El ministerio habló en particular de "tanques, aviones de combate, vehículos armados, artillería de largo alcance, material antiaéreo y equipamiento de defensa antimisiles". Kiev también pidió a "todos los Estados y las organizaciones internacionales condenar inmediatamente las acciones ilegales del Kremlin en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania y aumentar el aislamiento de Rusia".Un asesor presidencial ya advirtió ayer de que los organizadores serían considerados "traidores" y se enfrentarían a penas de más de cinco años de cárcel. El martes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó las votaciones como una "violación flagrante del derecho internacional" y dijo que no tienen "ninguna legitimidad".*Con información de dpa/afp