Francia: El candidato a la presidencia Jean-Luc Mélenchon promete abandonar la OTAN

19.01.22 - El candidato presidencial del partido izquierdista La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, promete retirar a Francia de la OTAN para recuperar su independencia militar.



El legislador francés y líder del partido político La France Insoumise (o Francia Insumisa), Jean-Luc Mélenchon, que pretende presentarse a las elecciones presidenciales de abril, en una entrevista al diario francés Le Monde publicada este miércoles, resaltó que Francia debe salir de la Organización del Tratado de Norte Atlántica (la OTAN), encabezado por Estados Unidos, para seguir avanzando “sin depender de las importaciones estadounidenses”.



“Por supuesto, vamos a dejar la OTAN. En primer lugar, quiero restablecer nuestra soberanía militar. Francia, con la disuasión nuclear, debe seguir siendo independiente y fabricar sus armas sin depender de las importaciones estadounidenses”, recalcó.



En otra parte de sus declaraciones, Mélenchon considera “un rumbo peligroso y absurdo” ejecutar una política antirrusa, ya que eso no está en consonancia con los intereses de Francia.



“¿Por qué debemos hacernos cargo de las disputas de los letones o los estonios con Rusia, que llevan mil años? ¿Por qué debemos garantizar las fronteras físicas de Ucrania?”, cuestionó el líder izquierdista.



Cabe mencionar, Rusia y OTAN viven unas relaciones tensas por varias razones, incluidas el despliegue de las fuerzas del bloque militar cerca de las fronteras rusas. Moscú alerta de una “respuesta militar” si la alianza no cesa su expansionismo cerca de sus fronteras.



El Occidente acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania a principios de este 2022, argumentando la acumulación militar rusa en la zona.



A su vez, Rusia asegura que dicho despliegue responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania, y descarta toda la intención para invadir Ucrania dejando claro que no es parte de este conflicto y acusa al Occidente de incitar a Ucrania a iniciar un nuevo enfrentamiento con los independentistas con el propósito de desestabilizar las fronteras rusas.