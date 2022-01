Palestinos resisten intento de expulsarlos en Jerusalén

17 de Enero - Los residentes palestinos de un tenso vecindario de Jerusalén oriental resistían el lunes los intentos de la policía israelí de sacarlos en medio de una disputa sobre propiedades.



Varios residentes del vecindario Sheikh Jarrah subieron al techo del edificio con tanques de gas y amenazaron con hacerlos estallar si la municipalidad de Jerusalén hace cumplir la orden de expulsión.



Gran cantidad de familias palestinas están bajo amenaza de perder sus viviendas debido a demandas de organizaciones de colonos judíos, y miles podrían sufrir la demolición de sus casas debido a políticas discriminatorias que complica demasiado a los palestinos construir o ampliar casas allí.



Israel capturó el sector oriental de Jerusalén en la guerra de 1967 y se lo anexó, aunque la mayoría de comunidad internacional no lo reconoce. Los palestinos desean tener el sector oriental como capital de un futuro Estado, y la suerte de Jerusalén es uno de los temas más espinosos en el conflicto árabe-israelí.



Los palestinos involucrados en el enfrentamiento dicen que compraron sus viviendas antes de 1967, mientras que las autoridades argumentaron ante los tribunales que esa familia no tiene los derechos de propiedad. La Municipalidad de Jerusalén confiscó la propiedad en 2017 con miras a construir una escuela para niños con necesidades especiales, pero la familia siguió operando una guardería allí.



Un tribunal de Jerusalén falló el año pasado a favor de la municipalidad y ordenó la expulsión de los vecinos. La familia apeló la decisión y sigue esperando, pero el juez no suspendió la orden de expulsión.



La Municipalidad de Jerusalén y la policía local emitieron un comunicado conjunto afirmando que el tribunal le pidió a la familia salir de la propiedad hace un año. La municipalidad dice que la propiedad será usada para construir una escuela para los niños palestinos del vecindario.



La posibilidad de otras expulsiones de vecinos palestinos, tanto en Sheikh Jarrah como otros vecindarios, desataron las protestas y enfrentamientos que desembocaron en una guerra de 11 días entre Israel y los milicianos de Hamas en la Franja de Gaza a mediados de 2021.