EEUU: Acusado de tiroteo escolar en Michigan tenía conducta preocupante

3 de Diciembre - Los padres de un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela secundaria en Michigan fueron citados para hablar de la conducta de su hijo el mismo día del tiroteo, informaron las autoridades.



La revelación fue hecha el miércoles mientras Ethan Crumbley, de 15 años, fue acusado como adulto de una decena de delitos, incluyendo asesinato, intento de asesinato y terrorismo por el tiroteo del martes en la Escuela Secundaria de Oxford, en el condado Oakland.



"Él llevó deliberadamente el arma a la escuela ese día con la intención de matar a todos los estudiantes posibles", dijo el fiscal Marc Keast al solicitar que se le negara la fianza a Crumbley, quien fue trasladado a la cárcel desde una instalación juvenil.



No se ha mencionado el móvil de los asesinatos. Pero la fiscal Karen McDonald dijo que el ataque fue premeditado, de acuerdo con "una montaña de evidencia digital" contra Crumbley.



Los investigadores descubrieron que él grabó un video la noche previa donde habló de matar a estudiantes, dijo el teniente de la policía condal Tim Willis.



"No fue un acto impulsivo", les dijo McDonald a reporteros.



Durante la lectura de cargos, Crumbley respondió "sí" cuando se le preguntó si entendía las acusaciones en su contra. El abogado defensor Scott Kozak presentó un alegato de inocencia.



La Secundaria Oxford, ubicada unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de Detroit, permanecerá cerrada el resto de la semana, junto con otras escuelas del distrito. Algunas siguieron abiertas, con mayor presencia policial como medida de precaución.



El jefe de policía del condado Mike Bouchard les dijo a los reporteros que los padres de Crumbley fueron llamados a la escuela el martes "por conducta preocupante en las aulas". El adolescente se quedó en la escuela y el tiroteo ocurrió unas horas después.



Bouchard no especificó qué había preocupado a las autoridades de la escuela. Dijo que los investigadores piensan que el arma estaba ya en el instituto. Agregó que Crumbley tenía 18 balas más cuando fue detenido.